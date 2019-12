“Violada y avergonzada”: le toca el culo a una periodista que retransmitía una maratón

La reportera Alex Bozarjian de la cadena estadounidense de televisión NBC estaba realizando una conexión en directo de una maratón en Georgia (Estados Unidos) cuando pasó algo surrealista. Y es que a un maratoniano llamado Tommy Callaway que pasó a su lado se le ocurrió la brillante idea de darle una palmada en el culo a la periodista.

Pese a la espontánea reacción de Bozarjian, esta continuó con su trabajo. Fue en Twitter donde decidió plasmar un mensaje dirigido al depravado: “Al hombre que me ha dado un golpe en el culo en directo esta mañana: me has violado, objetificado y avergonzado. Ninguna mujer debería estar así en el trabajo o en ningún sitio”.

Lamentablemente, en plena era del Me Too, este tipo de gestos machistas son una realidad que continúa afectando a muchas mujeres en su día a día. De hecho, numerosos usuarios en la red social han calificado de exageradas las palabras de la mujer.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter’s ass live on air. And sorry, that’s my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019