“A veces olvidamos de que en las Galas las protagonistas son ellas”

Reconocen que van a tener que alquilar algo en Santa Cruz para las próximas semanas porque el ritmo de trabajo les va a impedir ir y venir todos los días al Puerto de la Cruz, algo que hacen ahora. El ritmo de trabajo es frenético, y con la Gala Inaugural a la vuelta de la esquina (el próximo viernes 24 de enero) casi no tienen tiempo para comer. Marco & María son los directores de las Galas del Carnaval, las cuatro con las que cuenta la fiesta y a las que quieren dar el sitio que se merecen, por eso han puesto a las candidatas a Reina en el centro de todo. “A veces nos olvidamos de que ellas son las protagonistas de las Galas”. Antes de meterse de lleno en sus quehaceres diarios, María, en nombre de ambos, atiende a DIARIO DE AVISOS, en una charla que sirve para cogerle el pulso al ritmo que llevan.

-¿Cómo ha sido el aterrizaje en Fiestas?

“Ha sido un poco sorpresivo porque nunca pensamos que nos llamarían para realizar la dirección de la Gala. Al principio nos dio un poco de vértigo y dijimos que no, pero luego, ante la insistencia de amigos, familiares y del propio concejal, accedimos. No estamos arrepentidos porque hemos disfrutado mucho conociendo a los grupos del Carnaval por dentro. Ha sido muy gratificante, pero también hay que jugar mucho con el tiempo, el Carnaval no espera, y hay que reconocer que todo eso estresa un poco”.

-¿Qué está siendo lo más difícil hasta el momento?

“Con lo que más estamos tropezando es con la burocracia. Se necesitan permisos para todo, no puedes variar cosas dos días antes porque todo está muy medido y tasado. Cuestiones como la seguridad se imponen y eso hace que la parte creativa, que es la nuestra, se vea un poco limitada, pero bueno, intentamos que todo salga a la perfección”.

-¿Y cómo es el día a día de Marco & María?

“Bueno, no hemos dejado nuestro trabajo así que hasta las doce del mediodía atendemos las cosas del taller, y a partir de ahí vivimos en Fiestas (risas). Nosotros residimos en el Puerto de la Cruz y vamos y venimos todos los días, pero para estas últimas semanas vamos a tener que alquilar algo en Santa Cruz. Lo más difícil está siendo la distancia porque tenemos que volver al Puerto muy tarde, pero no es nada que no se pueda llevar”.

-La de la Reina Adulta es la estrella de las Galas, ¿podría adelantar algo de lo que están preparando?

“Es cierto que todos hablan de la Gala de la Reina Adulta, pero nosotros siempre hemos dicho que queríamos que el tratamiento fuera del mismo nivel para todas. Cada una tiene sus características, pero las tratamos a todas con el mismo cariño y mimo, igual que a los grupos que participan en cada una de ellas. Dicho esto, lo que hemos intentado es que la Gala sea un reflejo del Carnaval de Santa Cruz, algo que, como es lógico, han intentado hacer todos los que han dirigido los espectáculos anteriores. Lo que queremos mostrar es la esencia del Carnaval, algo que no podemos perder. Queremos que sea una gala dinámica, pero también tranquila y emotiva”.

-Una de las cosas que admitieron antes de empezar que les preocupaba era la relación con los grupos y su presencia en las distintas galas, ¿cómo han gestionado esta relación?

“Los grupos son supercolaboradores, no he encontrado a nadie que no quisiera colaborar, al contrario, todos se han puesto a nuestra disposición. Estamos intentando reflejar todas las modalidades en las tres galas. Evidentemente saldrán, pero no pueden actuar todos porque sino las galas serían eternas, y eso limita mucho el número de participantes. La Gala es para las Reinas, todos ellos tienen su concurso y ahora es el momento de ellas, tanto de las mayores como de las infantiles y las adultas. Van a estar representados todos. A veces nos olvidamos que son las Galas de las Reinas, y de que el protagonismo se lo tenemos que dar a ellas y a las empresas, a los patrocinadores, porque para los diseñadores cada vez es más difícil encontrar empresas que quieran participar en el evento. Al final, los directores lo único que hacemos es organizar para que este cuento se pueda contar, con gracia y con cariño, y eso es lo que hacemos”.

-¿Cómo está siendo la relación con el resto del equipo?

“Estamos supercontentos y orgullosos de estar haciendo las Galas, de trabajar con gente que no está trabajando en esto simplemente por una remuneración económica sino que lo hace con el corazón. Eso creo que ningún director, con ningún espectáculo, lo puede conseguir…”.

-¿Ya ha empezado el ensayo de la Gala Inaugural?

“Sí, desde el lunes estamos ensayando en el entorno del Auditorio y lo único que puedo decir es que un espectáculo para ellas, para las tres modalidades. Es su sorteo y su momento en el escenario. Vamos a hacer un guiño al Carnaval, emotivo, distinto, pero siempre con ellas en el centro de todo”.

-Es la única Gala que sale a la calle, ¿le preocupa que llueva?

“Espero que el sol enorme que hay en mi teléfono siga ahí el viernes (risas). Estamos en unas Islas y no podemos predecir qué tiempo hará, pero alguna gala hay que sacarla a la calle, y en este caso el sitio es precioso. El Auditorio nos está dando todas las facilidades posibles y queremos agradecer al equipo técnico que trabaja con nosotros que estén poniendo toda la carne en el asador. Tenemos gente volcada y que está trabajando a piñón. Todos hemos sido una piña desde el principio”.

-Después de la Gala Inaugural la siguiente será la infantil, ¿el trabajo es muy distinto al que se hace en las adultas?

“Es cierto que estamos trabajando para que se definan muy bien las tres modalidades. Queremos que la Gala Infantil sea eso, infantil, que disfruten los niños, que los mayores lo pasen bien, pero que los niños sean los verdaderos protagonistas. En cuanto a los mayores también hemos pensado en ellos, seleccionando artistas que sabemos que son de su agrado, que les van a gustar y también alguna novedad que no podemos contar”.

-¿Subirán todas las candidatas adultas en el momento de la coronación o se limitará a 10 como el año pasado?

“Tanto en la Gala de las mayores como la infantil, saldrán todas al escenario porque tanto el número de aspirantes como la volumetría de los trajes lo permiten. En el caso de la Gala de la Reina Adulta, hemos consensuado con los diseñadores que salgan la mitad. Son 16 candidatas y en el momento de proclamar a la Reina habrá ocho sobre el escenario. Es más espectacular que haya menos candidatas porque facilita la coronación, sin embargo, van a tener más protagonismo en el escenario porque va a haber sorpresas. Esperamos que podamos cumplirlas”.

-¿Puede contar alguna de las sorpresas, del escenario, del jurado…?

“Solo podemos decir que tenemos un escenario maravilloso diseñado por Javi Torres. En cuanto a las presentadoras serán de la tierra y rostros nuevos que no han estado otros años. En el caso de la Gala Infantil los conductores intereactuarán con los más pequeños”.

-¿Y sobre la obertura?

“Va a ser supersencilla, nada especial que no sea el sentimiento de Santa Cruz por el Carnaval”.

-Viendo desde dentro todo lo que supone la organización del Carnaval, no le entran ganas de presentar un diseño…

“No voy a decir que no me desconsuela, me encantan las creaciones de Carnaval, creo que para cualquier diseñador que se dedique a crear vestuario, cualquier traje de Carnaval es una golosina, puedes exponer tu creatividad sin limite. Aunque también creo que nosotros ya no sabríamos hacer una fantasía de esta época, donde se trabaja con otras medidas”.

-¿Se han inspirado en otros directores de Gala para trabajar?

“Ha habido directores muy buenos. El último, Enrique Camacho, hizo unas galas muy buenas. En cuanto al resto, en nuestro caso tenemos un cariño especial por José Antonio Plaza. Me gustaban sus Galas, televisivas, dinámicas, con la incorporación del láser. Azpilicueta también ha tenido espectáculos muy buenos, pero yo me quedo con José Antonio, entre otras cosas porque fue el director con el que conseguimos nuestras tres Reinas de Carnaval (risas). En general creo que hay gente que lo ha hecho muy bien, luego ha habido dos fallos garrafales, que fueron los Eduardo Bazo y Amargo, pero tampoco puedo decir por qué fueron tan malos. De la de Bazo puedo decir algo más porque yo estaba dentro presentando candidata, fue un martirio para los diseñadores y candidatas, en esa gala se cayeron como 8 chicas, fue todo muy espeso”.

-¿Cómo le gustaría a Marco & María que se recordaran sus galas?

“Me gustaría que dijeran que han sido unas galas dinámicas, que se han quedado con ganas y que han llegado al corazón de los tinerfeños, y, sobre todo, al de los grupos que hacen el Carnaval, a los que estamos realmente agradecidos”.