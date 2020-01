Abraham García González: “Si me viera incapaz de salvar a la UD Tacuense me hubiese quedado en Sevilla”

Reto, y de los gordos, el que tiene por delante el en-trenador sevillano Abraham García. Hace pocas semanas cogió las riendas de la UD Tacuense con la ilusión de lograr la permanencia en la Reto Iberdrola femenina, la segunda categoría nacional. La empresa es complicada porque al inicio de la segunda vuelta el objetivo está a seis puntos. Tendrá que hacer una segunda vuelta casi perfecta para escapar del descenso a Segunda División, aunque, visto lo visto en los tres últimos partidos del cuadro lagunero [saldados con una victoria y dos derrotas mínimas, ambas fraguadas en los últimos minutos], el objetivo no está tan lejos. El técnico sevillano trabajó el curso pasado con las selecciones sevillanas femeninas en las categorías sub12 y sub 17, aparte de entrenar en la base del Sevilla FC y en clubes de formación de la provincia.

-¿Como se produjo el fichaje de Abraham García por la UD Tacuense?

“Tras trabajar con la selecciones femeninas de Sevilla la temporada pasada, me propuse tomar un año sabático para viajar al extranjero y formarme. Quería conocer otros métodos de entrenamiento y en febrero tenía un viaje programado, porque varios clubes me abrieron las puertas para ver sus sesiones preparatorias, hasta que hace unas semanas me llamó mi representante comunicándome que había una oferta de la UD Tacuense. Y la acepté porque en estos próximos cuatro meses hay un reto por delante”.

-Si aceptó la oferta de la UD Tacuense, ¿es porque ve opciones de permanencia pese a que la situación es límite, ya que al inicio de la segunda vuelta tienen la salvación a seis puntos?

“Cuando llegamos nos encontramos al equipo a nueve puntos de la permanencia. Llegamos sin tener tiempo para preparar el primer partido, pero dispongo de unas jugadoras que tienen calidad y tengo la suerte de que, en los seis años en los que he trabajado en el fútbol femenino, he conseguido los objetivos. Aquí también lo veo viable y creo que lo podemos conseguir. Desde que cogí al equipo hemos hecho muy buenos partidos, pero nos ha faltado esa pizca de suerte para que el marcador nos fuera favorable. En el último partido ante el Cáceres dominamos con claridad, pero fue una pena que faltando cinco minutos se nos fuera una cita que teníamos ganada. Hay algunos errores tácticos que tenemos que mejorar. Si me viera incapaz de salvar a la UD Tacuense me hubiese quedado en Sevilla”.

-Las dos últimas derrotas en el Pablos Abril ante el Granadilla B y el Cáceres, fraguadas en los minutos finales, son las que dejan huella en el estado anímico de las jugadoras. ¿Qué se puede hacer para recuperar la mentalidad ganadora de las futbolistas?

“La verdad es que pensé que las derrotas les iban a sentar peor al grupo. Puede ser que me haya afectado más a mí, porque hemos jugado para ganar y los resultados, salvo con el Pozoalbense, nos han sido esquivos. Las chicas están trabajando de forma fantástica, muy implicadas con nuestras indicaciones y con ganas de aprender el estilo que estamos implantando. Ellas son conscientes de lo que han progresado en los últimos partidos, porque no hemos sido inferiores a ningún rival. De los tres partidos que hemos jugado, hemos perdido dos que se nos han ido en el último suspiro y conseguimos tres puntos en un campo muy complicado como es el del Pozoalbense. Tenemos que seguir con la misma dinámica y concentrarnos más en esos minutos finales para sumar de tres en tres”.

-El mercado de invierno se cierra en unas pocas horas. ¿Habrán más llegadas a la disciplina de la UD Tacuense?

“Hay algunas posiciones que estamos intentando reforzar des-de mi llegada al club. Lo que ya ha venido nos hará subir la competencia en la plantilla. Espero que se adapten lo antes posible.”

-El próximo domingo disputan tres puntos vitales ante el Valencia B, un rival directo. De ganar, se colocarían a un triunfo de la salvación. ¿Cómo afrontan la cita?

“Estamos trabajando a conciencia durante toda la semana de cara a este partido contra el Valencia B. Son tres puntos vitales. Creo que si hacemos bien las cosas nos traeremos los tres puntos sí o sí. Jugadoras y cuerpo técnico estamos trabajando a destajo para ello”.