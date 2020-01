‘Animetraje’, una cita con el cine japonés que innova en cada edición

Estos días, la Isla Bonita acoge por primera vez el preestreno de tres películas de cine manga, el género de animación japonés por excelencia. Y lo hace en el marco del Festival Animetraje, que en su quinta edición también contará con “ponentes de primer nivel”, explica Efrén Fernández, principal impulsor de la iniciativa.

Desde ayer y hasta el próximo domingo, el Teatro Chico de la capital palmera proyectará títulos como Ride your wave o Weathering with you, que aún no están disponibles para el público en general. Por el módico precio de un euro, los seguidores del mundo otaku tendrán acceso a filmaciones que únicamente se han visto en otras citas exclusivas, como el Festival de Cine de Sitges, el FanCine de Málaga o el Isla Calavera celebrado en Tenerife.

Como director del proyecto, Efrén Fernández asevera que “el valor añadido” de este año se halla en la participación de dos destacados conferenciantes, como Javi Puertas, product manager de Selecta Vision (distribuidora de películas y series manga más importante de España), o Jota Vamps, “el mejor cosplayer de Canarias”. El primero, hablará mañana, a partir de las 19.00 horas sobre el fenómeno de Your Name, filme que rompió todos los récords dentro del género nipón; y el segundo, acerca de las vestimentas que se emplean en los concursos especializados.