Carlos Cabrera: “No es una decisión política, es una decisión técnica”

La Junta de Gobierno y la Asamblea del Consejo Insular de Aguas analizarán el informe elaborado por Carlos Soler y presentado por 27 organizaciones agrarias y empresariales de La Palma. Así lo ha confirmado el consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera Matos, que ha querido subrayar, al término del Consejo de Gobierno celebrado en el Cabildo, que “la decisión que se adopte sobre las soluciones a la sequía y que no pasa solo por una u otra solución sino por varias alternativas, será una decisión colegiada y de los técnicos de la casa”. De este modo, deja claro que “esta es una decisión técnica y no una decisión política”, en clara referencia al posicionamiento y las valoraciones de los expertos del propio Consejo Insular de Aguas, entre los que de momento, pese a que se ha convocado ya la plaza para su contratación, no hay un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que pueda contrastar, como piden los agricultores, la opción de crear un embalse subterráneo en el túnel de Trasvase.

“Yo no puedo firmar una obra que no esté avalada por los técnicos de la casa”, dijo Carlos Cabrera, que recordó que “es el funcionamiento y la norma y no una decisión que por capricho tome este consejero”. Cabrera discrepa con el argumentario que defiende el calado del túnel de Trasvase como una única solución para hacer frente a la sequía, y aclara que, más allá de “esa posibilidad hay otras alternativas”. “Está claro que hay que extraer más agua y ponerla en el sistema, por eso seguimos trabajando en pozos, como Izcagua y El Roque, para poner en el sistema más de 1.000 pipas” de agua de riego para el sector agrario insular.

Avanza que una vez se debata “llegará el momento de confrontar las propuestas, confrontar internamente las propuestas porque no podemos olvidar que los únicos informes que nos valen a nosotros son informes internos”. Carbrera defiende publicamente la vía del diálogo para analizar un tema central para dar respuesta a una de las emergencia por la sequía que padece La Palma y que se evidencia “desde hace cinco años”.

La hoja de ruta para abordar esta controversia y clarificar qué decisiones se tomarán para afrontar la sequía, con asuntos como el informe de Carlos Soler en contraposición a otros tres informes que desaconsejan esa perforación, fuero ayer comentadas por Carlos Cabrera, que a falta de fechas concretas se dispone a “orgnanizarlo· con el fin de que “participen el mayor número de personas”. “Nos habíamos comprometido con el sector, con los miembros de la Mesa de la Sequía y algún otro sector que entendemos que deben estar presentes para asistir a esta exposición”.