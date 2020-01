CC pone trabas a Sánchez, mientras Nueva Canarias ve bien su investidura

Los nacionalistas canarios se ven abocados a dividir el voto en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, cuyo debate se inicia este sábado. Fuentes de la negociación que mantienen Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC) con el Partido Socialista (PSOE) no ocultaban ayer las distancias existentes entre los nacionalistas.

Mientras NC, que reunirá hoy a su ejecutiva nacional, parece decidida a apoyar a Sánchez, en el seno de CC se ha abierto una discusión entre los partidarios del acuerdo (los “pactistas”, según los definió una de las fuentes consultadas) y quienes ponen reparos a Sánchez. Entre estos últimos, no se oculta la diputada Ana Oramas, que llegó a calificar de “horror” el posible entendimiento del PSOE con Podemos y ERC. Como quiera que la abstención de los soberanistas catalanes parece despejarse, a falta del cónclave que celebrarán hoy, la tesis de Oramas cobra cuerpo y su capacidad de influencia en la decisión final, también.

En CC (para ser más exactos, en ATI-CC), se cuestiona el apoyo a Sánchez en virtud de la que, a su juicio, ha sido una escasa oferta de la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, plasmada en un documento que ayer ya estaba en poder de NC y CC para su visto bueno o rechazo.

Este documento, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, contempla el cumplimiento de la llamada agenda canaria, en particular, aspectos como la separación de los recursos fiscales del REF respecto de la futura financiación económica. Asimismo, da luz verde a los 450 millones de euros pendientes de acuerdo en el convenio de Carreteras, que se configurará en un anexo de este. Junto a ello, se constata la autorización de la llamada quinta libertad (el derecho de tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados).

El documento también recoge el apoyo a la financiación de los futuros trenes y enumera los programas presupuestarios alcanzados en 2018 referidos a convenios de empleo e infraestructuras turísticas y educativas, entre otros logros.

La negociación entre los nacionalistas y el PSOE se reactivó el pasado domingo, tras verse aceleradas las conversaciones entre los socialistas y ERC. Para la elaboración del citado documento final fue necesario el concurso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el grueso de las reivindicaciones canarias pasaban por su departamento. Este último tramo de las negociaciones lo llevó a cabo el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, en calidad de líder de NC.

En el día de ayer, CC no ocultó su disconformidad con lo negociado. A su juicio, solo se han logrado conquistas ya consagradas en los Presupuestos, y echan en falta mayores contraprestaciones por parte del PSOE referidas al IRPF, entre otras materias.

Esta actitud no sentó nada bien en NC, que consideran plausible el documento elaborado, ya que, con la abstención de ERC y Bildu, los dos escaños nacionalistas canarios pierden la condición de imprescindibles, “y ahora se trata de seguir siendo influyentes en Madrid o pasar a la irrelevancia”, declararon fuentes de NC.

Mientras este último partido ha fijado su ejecutiva nacional para hoy y, previsiblemente, firmará mañana en Madrid el acuerdo con el PSOE, en CC prefirieron reunir su consejo político nacional mañana, con la previsible intención de desmarcarse y anunciar que se abstienen. Frente al escepticismo de CC en Tenerife, otras agrupaciones insulares (Fuerteventura y Lanzarote en particular, a falta de conocer la decantación de La Palma y El Hierro) se muestran partidarias de sumarse al pacto global con el PSOE. Pero en el núcleo duro de Clavijo y Oramas en Tenerife prevalece un sentimiento de despecho por haber perdido el poder regional en julio pasado (tras las elecciones del 26 de mayo) justamente a manos de un pacto de progreso en las Islas, el mismo cliché que inspira al futuro Gobierno de coalición de Sánchez (PSOE) con Pablo Iglesias (Podemos).