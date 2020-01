El Coromoto, ‘en pie de guerra’ contra las antenas

Los vecinos del lagunero barrio de El Coromoto se despertaron el pasado 30 de diciembre con la sorpresa de varios operarios en la azotea del número 28 de la calle Francisco Miranda, con todo el material, incluidas tres antenas de telefonía móvil, listos para retomar la instalación de esta infraestructura, que llevaba paralizada desde febrero de 2018. Los vecinos rechazan la antena porque temen que aumente el riesgo de cáncer.

Aunque la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha dejado sin efecto la comunicación previa que permitía el montaje, y el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha trasladado a los residentes “la firme voluntad del Ayuntamiento de garantizar la seguridad de las personas que viven en la zona”, los vecinos no se quedan tranquilos y muchos temen que la empresa operadora lo vuelva a intentar.

Por eso, los vecinos están dispuestos a volver a la lucha y a las calles, tal y como ya hicieron a comienzos de 2018, cuando se quiso realizar la instalación por primera vez, para recordar que el barrio no quiere esas antenas en la zona, donde hay múltiples viviendas y varios colegios.

Una primera demostración la dieron ya el pasado jueves, cuando en torno a medio centenar de vecinos, reunidos de forma improvisada y provistos de tambores, pitos y megáfonos, se manifestaron por las calles del barrio. “Esta movilización repentina es una demostración de que los aires están de nuevo caldeados y que la indignación general es máxima”, manifestó la Comisión contra las Antenas de Telefonía Móvil en El Coromoto. Los vecinos denunciaron que la empresa operadora “ha fallado a la palabra dada en su momento a los vecinos, en presencia del anterior alcalde, cuando intentaron colocar de forma sorpresiva las antenas el pasado día 30 de diciembre”.

“Los vecinos quieren recordar que este barrio no va a permitir un atropello más, basado en mentiras y falsas promesas”, enfatizaron desde la comisión.

En este sentido, una de las portavoces vecinales, Mayte Rodríguez, reflejó la indignación de los vecinos de El Coromoto, al entender que se han elegido las fechas navideñas para encontrarse con poca oposición vecinal, “lo que muestra claramente la falta de respeto de la multinacional hacia este barrio popular de La Laguna”. “La indignación de los vecinos no puede ser mayor, ya que se sienten engañados por Telefónica, que se había comprometido a realizar un estudio de ubicaciones alternativas y presentarlo antes de proceder a cualquier actuación”, añadió.

“Meter las antenas a escondidas”

Una indignación ampliamente compartida por el barrio. “Los vecinos no queremos las antenas ahí, y ellos vinieron en las fechas de Navidades a meternos las antenas a escondidas, entonces los vecinos estamos otra vez protestando porque tenemos miedo de que el día que estemos despistados nos las terminen de colocar”, afirmaba ayer Laura Delgado, vecina de la zona. “Eso estaba parado y la licencia caducada y vinieron. Tenemos miedo de que la próxima vez vengan por la noche… y menos mal que antes había un vecino que los vio, pero ¿y si la próxima vez no nos damos cuenta? Porque una vez puesta no la van a quitar”, añadió. Por ello, apuntó que “vamos a estar saliendo mientras no vengan y quiten lo que tienen ahí”. “Claro que los vecinos tenemos que volver a salir a la calle, yo soy una de las que ha salido”, añadió Gloria Ramos. “Aprovecharon que eran fiestas para volver -continuó-. Todavía están las estructuras en la azotea, y por supuesto que no vamos a quedarnos tranquilos hasta que las quiten. ¿No hay terreno para ponerlas donde no haya gente ni colegios? No deberían de ponerlas donde hay gente”.

Y es que una de las principales preocupaciones de los residentes es las posibles consecuencias que puedan tener sobre la salud infraestructuras de este tipo. “Todos queremos tener cobertura, pero la verdad es que hay sitios menos poblados donde ponerlas. Es que aquí, además, hay un colegio cercano, viviendas… y entonces la gente está alarmada. No precisamente tiene que estar en la zona más poblada, hay lugares despoblados donde ubicarlas”, apuntó en este sentido Benilde Álvarez, otra vecina del barrio.

“Todo tiene sus contras y sus pros. Todos queremos Internet en casa, nuevas tecnologías… pero claro, la inconveniencia de tener esa antena cerca de tu casa, que también trae consecuencias para la salud… Se debería colocar en una zona más alejada de las casas porque aquí hay muchas viviendas, muchos niños. Que las pongan para las montañas, que la señal llegará igual”, añadió Patricia González, otra residente en la zona.

Por eso, muchos vecinos apuestan por volver a salir a las calles si hace falta. “Yo soy la primera que sale a la calle. Dicen que eso puede dar problemas de salud, por eso se han manifestado”, indicó Elena Álvarez, otra vecina. “La mejor iniciativa es unirse todo el mundo”, señalaba, por su parte, José Antonio Rodríguez, otro residente de la zona. “Hay que ser rápidos, porque cuando pasa algo y no hay una respuesta rápida… Es una tomadura de pelo, hacen una cosa, la paralizan, y de buenas a primeras vuelven”, criticó.

El alcalde de La Laguna mantuvo recientemente un encuentro con representantes vecinales del barrio para informarles de las acciones realizadas por el Gobierno local para impedir dicha instalación y les transmitió “la firme voluntad del Ayuntamiento de garantizar la seguridad de las personas que viven en la zona, impidiendo la instalación de esta antena de telefonía, al entender que no cumple con las garantías requeridas”.