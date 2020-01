La Guardia Civil destruye un proyectil de artillería en Fuerteventura

Agentes del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza de la Guardia Civil (GEDEX) han neutralizado este sábado un proyectil de artillería abandonado en Fuerteventura, informa la Comandancia de Las Palmas.

La intervención comenzó en torno a las 10:00 horas de este viernes, cuando el Instituto Armado fue alertado por unos trabajadores de mantenimiento de carreteras del Cabildo majorero que, entre las localidades de Tiscamanita y Tuineje, habían encontrado entre la tierra de una cuneta y semienterrado un objeto de que parecía un proyectil.

Al lugar se desplazaron agentes y confirmaron el hallazgo de un proyectil de artillería de 105 milimetros de calibre y bastante deteriorado, por lo que avisaron al GEDEX y custodiaron el lugar hasta la llegada de los especialistas.

Tras el análisis del hallazgo y después de adoptar las medidas pertinentes de seguridad en el sitio, como establecer un perímetro de seguridad, fue neutralizado el proyectil mediante su explosión.

La nota recuerda que en la mayoría de situaciones de este tipo la colaboración de la ciudadanías es clave para localizar los artefactos y, con ello, evitar su manipulación y posterior accidente, de forma que puedan ser custodiados y destruidos con medidas de seguridad.

La Comandancia de Las Palmas aconseja que, en el caso de que una persona se encuentre algún artefacto de origen militar no explosionado, lo oportuno es no tocar, no mover, señalizar y avisar a las fuerzas de seguridad.

No se debe manipular el artefacto y se tiene que impedir que nadie lo haga, además de dar consideración de real a cualquier objeto con apariencia de explosivo que resulte extraño al entorno en que se encuentra y alertar de inmediato Cuerpo de Seguridad más cercano o, en su defecto avisar al 112, especifica.

Recomienda también señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial y sin que se pierda de vista para evitar que se acerquen otras personas.