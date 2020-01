Priscila Medina, reina del Carnaval 2019: “Si pudiera, volvería a repetir la experiencia”

Priscila Medina le queda justo un mes para entregar su corona como Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife del pasado 2019, cuando alcanzó el trono, en representación de Autoinsular Citroen, luciendo un diseño de Sedomir Rodríguez, que volvió al Carnaval después de seis años de ausencia, titulado La Nuit. Tres años antes, Priscila había logrado ser Segunda Dama con una fantasía de Santi Castro y en 2019 lo volvió a intentar, logrando alzarse en esta ocasión con el centro carnavalero. Un año como Reina que “se ha pasado volando”, según sus propias palabras, pero lleno de oportunidades y en el que pudo vivir el Carnaval desde la experiencia única de ser Reina de la fiesta más importante de la Isla. “Yo lo disfrute muchísimo”, reconoce, tanto que, si pudiera, “volvería a repetir” la experiencia.

-¿Cómo recuerdas esa noche?, ¿qué recuerdo guardas un año después?

“Pues una noche inolvidable, algo que recordaré siempre. Fue una locura, porque la verdad es que ese día siempre es una locura, es un corre corre y un no parar, y los días previos también. Pero me encantó vivir la experiencia y la verdad es que, ya porque no me dejan, pero si pudiera, volvería a repetir…”.

-¿Cómo ha sido este año llevando la corona de Reina del Carnaval?

“La verdad es que pensaba que iba a ser un poco más movido, y ha sido tranquilo pero genial, lo he pasado súper bien y la gente ha ido a la Casa del Carnaval y me han mandado fotos de la fantasía… He ido a varios eventos y el miércoles voy a Fitur y será otra experiencia nueva. Y los Carnavales en sí, que los vives de otra manera”.

-En este sentido, ¿cómo es vivir los Carnavales como Reina de estas fiestas?

“Se vive súper intenso, no tienes tiempo para nada, es un corre corre desde la noche de la Gala, que ya empiezas al día siguiente con entrevistas desde las 8 de la mañana y es un no parar, pero se pasa bien y si te gusta, lo disfrutas. Y yo lo disfruté muchísimo”.

-¿Con qué te quedas de este año?

“Con lo primero que me quedaría es con el apoyo de la gente, que me han animado, aceptado súper bien, mandado fotos… Y eso es importante, porque tu puedes ser reina, pero si a la gente no le gusta es un poco difícil…”

-Son tus últimas semanas como Reina del Carnaval, ¿los estás viviendo con un poco de tristeza?

“La verdad es que sí. Además, estoy yendo al taller de Sedomir a ayudar y estoy viendo a las nuevas candidatas e incluso estoy yendo a ensayar y va dando un poco de pena. La verdad es que se ha pasado volando, parece que no y ya ha pasado un año”.

-¿Qué consejo le darías a la nueva reina?

“Que disfrute la experiencia al máximo, que aproveche todo lo que le va a venir, porque le van a venir un montón de oportunidades, y que lo pase bien, que es lo importante y con lo que al final te quedas”.

-¿Y a las candidatas?

“Que aprovechen y disfruten la experiencia y que, aunque no queden nada, que nunca pierdan la ilusión porque ya hemos sido varias reinas las que nos hemos presentado varias veces”.

-¿Te planteas meterte en algún grupo para seguir viviendo el Carnaval desde dentro?

“Yo estuve hace muchos años en una agrupación coreográfica en el Puerto de la Cruz, pero ahora no, por temas de trabajo y la distancia, porque estoy en el sur, pero sí que estoy en el equipo de Sedomir y voy a ayudar. Cuando una persona es carnavalera siempre va a estar metida en algún tema del Carnaval”.

-¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval?

“Me gusta todo. A parte de la Gala de la Reina, de los actos lo que más me llama la atención es Ritmo y Armonía, que me parece espectacular, y la fiesta en la calle. Creo que es con lo que más me quedo”.

-¿Y ya tienes disfraz para este año?

“Aún no tengo nada, pero eso siempre a última hora se encuentra algo. Siempre se va dejando, pero a última hora con cualquier cosa se arma un disfraz”.

-¿Algo que cambiarías o mejorarías del Carnaval?

“Como está la verdad es que me gusta, y creo que cada año va a mejor. La gente sigue yendo al Carnaval porque siempre ha sido así. Y sí que hay que evolucionar, pero las cosas hay que dejarlas como están”.

-Fuiste Reina de las Fiestas de Julio del Puerto, cuarta dama de Miss Tenerife, concursante de Miss España… ¿sigues involucrada en el mundo de la moda?

“Ya no tanto, ya me he desvinculado un poco, creo que con lo que he hecho ya he realizado bastante y me he echado un poco a un lado para que pasen las nuevas chicas, que ya es hora”.

-¿Y a qué te dedicas en la actualidad?

“Estudié el ciclo medio de pastelería y me dedico a ello, estoy en un hotel de lujo del sur y la verdad es que estoy súper contenta, me dedico a lo que me gusta. Pero, además, sigo estudiando y estoy haciendo el ciclo superior de dirección de cocina”.