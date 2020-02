Adriana Toledo: “Tengo muy clara la idea de lo que quiero hacer en el escenario”

Adriana se declara cien por cien carnavalera. De hecho, su ilusión desde pequeña es ser Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lleva desde los 18 años intentándolo, pero ahora con 25 se le presenta la posibilidad de hacerlo realidad. Ella dice que es parte del destino, que antes no estaba para ella. Será ese mismo destino el que la ha unido a Juan Carlos Armas, uno de los diseñadores con más prestigio del carnaval santacrucero y que este año celebra 20 años desde que consiguió a su primera reina.

-Se aproxima el gran día. ¿Lleva bien los nervios?

“No, que va. En los días que quedan, los nervios van a estar a flor de piel. Los días están siendo muy intensos y de mucho ajetreo. Estamos ultimando los detalles y todos los días voy al taller para que todo salga a la perfección. Estoy expectante, ya que tengo una idea en la cabeza de lo que quiero hacer y hasta ese día no sé si voy a hacerlo como lo tengo pensado”.

-¿Cómo acaba siendo candidata a Reina?

“Siempre me había gustado el carnaval y de niña siempre pensaba que un día me gustaría que me tocase. Cuando cumplí los 18 años comencé a presentarme a algunos castin. Este es el primer año que Juan Carlos Armas hace castin para elegir a las candidatas y salí elegida en uno de ellos. Es uno de los mejores diseñadores y el destino ha querido llevarme hasta él. En los anteriores castin no había salido elegida, y eso quiere decir que tenía que ser con él con el que me subiera al escenario”.

-Será un orgullo lucir una fantasía suya, pero al mismo tiempo una responsabilidad enorme.

“Ya está la fantasía completa y es hermosa, pero ahora yo tengo que poner de mi parte para hacerla lucir como se merece. Este año se cumple el 20 aniversario de cuando salió elegida su primera Reina. Él quiere que este diseño sea una especie de homenaje a aquella Reina. Eso es más responsabilidad aún”.

-¿Qué sensación le produce el traje?

“Desde que salí elegida en el castin, Juan Carlos me hizo partícipe de ver las piezas y me permitió colaborar en la confección del traje. A él le gusta mucho que sus candidatas vean cómo es el proceso de crecimiento de la fantasía. Así la sentimos más nuestra. Cuando me comentó los detalles y escuché la música por primera vez, la verdad es que me encantó. Me dieron muchas más ganas de subirme al escenario”.

-Hasta donde se pueda saber, ¿cómo será su traje?

“Pues no te puedo dar detalles, pero será espectacular. Es hermoso”.

-¿Cómo se ha preparado, de manera física y psíquica, para lucir el traje?

“Lo habitual, con mucha preparación de gimnasio y demás, aunque con tantas sesiones en el taller y los diversos actos, no da mucho tiempo. En el aspecto psicológico, Juan Carlos es un amor y toda esa parte de ánimos la aporta él”.

-¿Y en su casa qué le dicen?

“Están muy contentos de ver que voy a cumplir este sueño. Mi madre y mi pareja me han animado siempre a que lo intente. Si no lo intento, nunca se sabrá si soy capaz o no”.

-¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

“He hecho cosas, pero no me considero modelo. Ojalá tuviera la posibilidad de participar en desfiles y demás. Actualmente trabajo en el mundo de la hostelería, pero si me ofrecieran algo con estabilidad, me gustaría dedicarme a este mundo, pero solo si tuviera seguridad”.

-¿Cómo se define?

“Soy una persona muy sencilla y natural. Creo que por eso me eligieron. Lo que siento es lo que muestro. Juan Carlos dice que una sonrisa bonita es fundamental, por lo que creo que eso también influyó.

-¿Y carnavalera a tope?

“Sí, mucho. O bien preparo el disfraz con mucha antelación, o bien un par de días antes improviso algo con las amigas. También me gustan mucho los carnavales de otras Islas, como el de Los Indianos, pero este año me lo voy a perder por una buena causa”.