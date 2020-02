Almudena, de 29 años, primer caso canario positivo por coronavirus

La cantante lagunera Almudena López Jal Ladi, de 29 años, más conocida en el mundo del canto como Almudena Jal Ladi, es la primera tinerfeña que se ha contagiado por el coronavirus de Wuham. DIARIO DE AVISOS ha podido entrevistar a Jal Ladi en el Hospital Clínic de Barcelona.

Almudena ha vivido unas semanas de auténtica locura. Si el pasado 16 de febrero logró el segundo premio de solistas del Concurso de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, participando con la Peña del Lunes, con la interpretación de Me llaman la primorosa, del Barbero de Sevilla, desde el pasado miércoles se encuentra en cuarentena en el Hospital Clínic de la Ciudad Condal al contagiarse por coronavirus en Italia.

La joven se trasladó a Italia el día 19 para participar en un concierto en la ciudad de Bienno (localidad de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía)y, posteriormente, permaneció varios días más junto a la familia de su cuñado en la localidad de Gerenzano (provincia de Varese, también en Lombardía), pero más al sur, cerca de Milán, ciudad que visitó una jornada “para dar un paseo y comprar nuevas partituras”, afirmó.

Tras pasar seis días en la zona norte de Italia, Jal Ladi regresó a Barcelona el pasado martes, 25 de febrero, ya que tenía previsto cantar el próximo domingo la Flauta Mágica.

La misma noche del martes ya se encontró mal y el miércoles acudió a un centro sanitario, dando positivas las pruebas, por lo que debía permanecer aislada en el Hospital Clínic, donde ingresó en estado leve y ayer ya no presentaba síntomas.

El departamento de Salud catalán informó de que se están estudiando los contactos estrechos que ha podido mantener esta lagunera, y dio aviso a las autoridades italianas que han realizado las pruebas a tres personas (los padres de su cuñado y su hija). “No se preocupen por mí”, señaló. “A la vuelta de mi concierto en Bienno, en Italia, el coronavirus me ha hecho rejuvenecer”, en alusión a que se especuló que tenía 22 años. “En Barcelona me han metido en cuarentena porque presento los síntomas. Y finalmente he dado positivo”.

“Sinceramente no sé donde pude contagiarme, en Bienno, en Gerenzano, en Milán… Regresé a Barcelona el día 25, y visité a algunas amigas, comí en mi restaurante japonés favorito y, al regresar a casa ya comencé a notarme un poco mal”, reconoció a DIARIO DE AVISOS. “Hace unos días ya me encontré mal, pero no le di importancia, y pensé que había cogido un poco de frío, porque habitualmente se me carga un poco el pecho, ya que como cantante es una zona sensible para mí. Sin embargo, en la noche del martes comenzó a dolerme la cabeza y dormí fatal (en este momento solloza). Me sienta muy mal estar enferma, me ha salido la emoción a flor de piel”, aseguró. “El miércoles acudí al médico, comenté que había estado en Italia, que tenía los síntomas (tos, fiebre,..), me metieron en cuarentena, y los análisis dieron positivo por coronavirus. Ayer me trasladaron de planta en el hospital donde estoy aislada”, comentó.

Por ahora vive la experiencia de manera “resignada, pensando en pasar los días que tenga que estar de la mejor manera posible. No sé si las siguientes pruebas serán negativas y podré salir antes de los 15 días”, señaló. “Estoy cruzando los dedos para que las pruebas den negativas. Espero recibir en las próximas horas los resultados de una muestra de sangre. Lo más fuerte pasó y estoy asintomática”.

A Almudena no le gustaría que su familia en Tenerife viniera a Barcelona “en primer lugar porque no podrían verme, no los dejarían entrar y, en el caso de mi madre, porque tiene más de 60 años. No me apetecería nada que viniera a Barcelona, es mejor que siga en Tenerife y mantenernos en contacto por teléfono”. La madre de Almudena es enfermera, “por tanto, no está preocupada. Me ha dado consejos y me ha transmitido tranquilidad”, continuó.

“Es evidente que hay personas que no pueden coger el coronavirus porque es peligroso para su salud, como las personas mayores o las que tienen otras enfermedades añadidas y, en mi caso soy una mujer joven y sin problemas de salud. Sabemos que no hay medicamentos para tratar este nuevo virus, y en realidad hoy [ayer para el lector] no tengo ningún síntoma, ya se me ha ido la fiebre, el miércoles tuve 37,8 y ya está”, comentó.

Sé por mi madre de los riesgos de los virus para la salud de las personas y me molesta que la gente no se vacune por la gripe. En mi caso tampoco me gustaría estar en la calle con gripe o coronavirus para contagiar a otras personas. No me apetece. Indudablemente intuía que el malestar que tenía podría ser por el coronavirus, pero nunca pensé que me tocaría esta lotería. Cuando salga tendré que ir a poner una primitiva”, bromeó.

Esta situación “es un fastidio” ya que tenía prevista una actuación en Barcelona “y no podré trabajar. Ahora también paso más tiempo en Tenerife porque estoy trabajando con mi hermana Desirée y nuestra amiga Silvia Zorita, hemos formado un grupo que nos llamamos Divas – The Sopranos y versionamos canciones pop y melódicas de todos los tiempos”.

“Si molesto al cantar, que vengan, así me verán y hablarán conmigo”

La jornada de Almudena Jal Ladi en el hospital es monótona. “En estos primeros días me han tomado la temperatura en varias ocasiones a lo largo de la jornada, la última a las 21.00 horas. Pero no me dan ninguna medicación, no tengo síntomas. Estoy súper bien”, recordó. “Ojala pueda pasar la cuarentena fuera del hospital. En realidad, sólo he tenido un día malo, y ya está. Me han dicho que si los siguientes análisis salen negativos me podría ir a casa [en Barcelona], así que estoy ilusionada en que salgan los resultados negativos, lo que supondrá que el riesgo de que contagie a alguien será nulo.

Estoy cruzando los dedos para que la próxima prueba que me realizarán, posiblemente mañana [hoy para el lector], ya sea negativa”. Lopez pidió a una amiga que le trajera algunas cosas para distraerse y pasar el tiempo en la habitación. “Estoy viendo la tele, conectada a internet con el móvil, sin hacer casi nada, estudio mis partituras. Seguro que mataré alguna hora muerta cantando en alguna ocasión. Si molesto al cantar que vengan a decírmelo a la habitación, así me vienen a ver y hablan conmigo” (Ríe).