Amanda Hernández: “A los 12 años ayudaba con los trajes al que ahora es mi diseñador”

Su destino natural era terminar como candidata a Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No en balde, lleva desde niña ayudando con los alfileres del que este año será su diseñador, Rayco Ramírez (RP Diseños). Si el día de la Gala hay un apagón, no se preocupen, que la sonrisa de Amanda Hernández Álvarez (La Laguna, 1997) iluminará por sí sola todo el Recinto Ferial capitalino.

-¿Cómo se llega a candidata a Reina del Carnaval chicharrero?

“Mi diseñador me conoce de toda la vida, y la verdad es que a mí estas cosas me encantan. A las 12 años yo ya le ayudaba con los trajes”.

-Cuente, cuente…

“Él me iba enseñando cómo hacía las cosas. Al principio me llevaba a la Gala, sobre todo a las infantiles porque mi madre no me dejaba a la de adulta (Ríe). ¡El día de montar el traje era estupendo!”.

-¿Se ve de diseñadora en un futuro?

“Hombre, tanto… Es verdad que me gusta. Sobre todo, toda la parte creativa. Cantar, bailar…”.

-¿Quién la propuso?

“Él”.

-¿Nunca se le había pasado por la cabeza?

“(Sonríe). Yo le decía de pequeña: ‘¡A ver cuándo me presentas!’ Este año me preguntó si quería ser su candidata, y le respondí que claro que sí”.

-¿Tardó menos en responder que él en preguntar?

“(Ríe de nuevo) ¡Sí!”.

-¿Es carnavalera de salir a los bailes?

“Pues sí. Bastante”.

-Y si la eligen Reina del Carnaval, ¿tendrá que renunciar a salir?

“(Abre mucho los ojos para terminar con una carcajada). Vaya, un ratito se podrá, ¿verdad? ¡Habrá que escaparse o buscar el tiempo!”.

-¿Cómo es su disfraz de este año? ¿Se disfraza de hombre, de guapa, de fea, de algo inclasificable?

“Realmente, cuando me disfrazo lo hago con el grupo de amigos, y solemos decidir el disfraz poniéndonos de acuerdo entre todos”.

-¿El de este año?

“Este año estamos pensando en ir de chicas pin up, pero alguien del grupo dijo que quería disfrazarse de dálmata. Como es un grupo grande, igual estaría bien todos de dálmatas y uno de Cruella de Vil. Lo importante, lo que siempre buscamos es que se trate de algo divertido”.

-¿La opción de chica pin up dálmata está descartada?

“(Nuevas carcajadas) ¡No se ha planteado!”.

-¿Fue complicado conseguir un patrocinador?

“La empresa DRA Instalaciones Eléctricas es de un familiar, así que, si le digo la verdad, para mi todo es como una cosa de familia”.

-¿Y eso cómo lo lleva?

“Con una ilusión tremenda, más aún que si no fuera con gente tan cercana a mí”.

-¿Qué pasa con el gimnasio, que las candidatas han cogido fama de prepararse físicamente a un nivel llamativo por aquello del tamaño de los trajes?

“Es verdad que tenemos que prepararnos. Tuve la ventaja de que ya desde septiembre sabía que iba a ser candidata, y eso me ha permitido ir centrándome en que hay que mover el traje, hay que llevarlo…”.

-Si lo piensa bien, así aguantará más en los bailes…

“(Carcajadas) ¡Pues sí! ¡Este año aguantaré más!”.

– ¿Va notando la mejoría física?

“Sí que se nota durante los ensayos”.

-¿Usted sabe por qué siempre llueve en Carnavales?

“No, pero creo que motiva más, cuando estás ahí bailando, que empiece a llover. ¡Es como estar en una película”.

-Mientras no haya calima como la del otro día…

“Mejor que llueva, sí”.

-¿Carnaval de Día o Carnaval de Noche?

“Me lo paso bien en los dos, porque me gusta bailar y el vacilón, claro. Pero el grupo tira más a la noche”.

-¿Qué es lo mejor del Carnaval?

“El ambiente. Cuando llega el Carnaval, la gente se alegra.Esa alegría es lo mejor”.

-Páselo bien, y buena suerte en la Gala.

“¡Gracias!”.