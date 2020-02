Casimiro Curbelo: “A los que propagan bulos les recuerdo que con la salud y la economía no se juega”

A estas alturas, no es sencillo que pierda los nervios, ni en el caso del coronavirus chino, cuyo primer contagio en España se ha producido en su isla, La Gomera. Su primera respuesta al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, demuestra que Casimiro Curbelo (1955, San Sebastián de La Gomera) está bregado en tantas batallas como para hacer frente a una alerta epidémica inesperada que, con el paso de cada hora, ha ido perdiendo su inicial carga alarmista para dejar paso a la normalidad, así como tener la satisfacción de comprobar cómo el personal sanitario de la Isla ha hecho frente a la emergencia con sus propios recursos y en perfecta coordinación con la administración autonómica y estatal.

-Imposible comenzar la entrevista sin preguntarle cómo está la situación en La Gomera.

“La situación en La Gomera es de absoluta tranquilidad, y le puedo poner como ejemplo que el crucero que hace escala habitualmente en San Sebastián lo ha hecho con plena normalidad”.

-A pesar de que esa tranquilidad es constatable a través de los medios de comunicación, ¿han notado algo inusual respecto al turismo en la Isla?

“La Consejería de Turismo del Cabildo Insular se ha puesto en contacto con los distintos operadores turísticos y no hay ni una sola cancelación respecto a las previsiones que tenían, más allá de un tinerfeño que ha decidido no venir, pero por motivos que no vienen al caso”.

-¿Y en otros ámbitos, como, por ejemplo, el sanitario?

“Tanto en el ámbito sanitario como respecto a la sociedad de La Gomera en general la situación es de plena normalidad. Mucha tranquilidad en el desarrollo de la vida cotidiana”.

-¿Ha detectado algún caso de personas que, por la inquietud que genera una noticia de estas características, esté remisa a ir al hospital insular?

“No hay ningún problema para acudir con tranquilidad al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. El ciudadano alemán que contrajo esta enfermedad se encuentra aislado en una habitación, la contigua está vacía y en las dos siguientes se quedan sus cuatro compatriotas, repartidos de dos en dos. En total, cinco. Salvo esa novedad, el hospital sigue funcionando como siempre, más allá de ese espacio ocupado”.

-¿Sabe cuándo podrán abandonar el hospital los alemanes?

“Esperamos que sea pronto, al no presentar ya ningún tipo de sintomatología el afectado. Como dicta el protocolo, se les siguen haciendo pruebas y se han enviado nuevas muestras. En caso de que, como esperamos, sean negativas, el propio portavoz del Gobierno de Canarias para este caso, el jefe de Epidemiología, Domingo Núñez, ya ha anunciado que, si todo va bien, estas personas pronto podrán hacer vida cotidiana en la calle”.

-¿Qué pasa con el sexto integrante de este grupo?

“También se le está haciendo un seguimiento puntual a diario por parte de la doctora del centro de salud de Hermigua. Está en la vivienda de alquiler vacacional que ocupaba el grupo. Lo cierto es que ha desaparecido toda sintomatología, insisto. Como también están bajo control las personas que tuvieron algún contacto con el alemán contagiado durante su viaje desde Bavaria a La Gomera, que son 15 y ninguno presenta síntomas. Se les hace el seguimiento por precaución”.

-¿Es la precaución lo que determina toda la actuación?

“Por supuesto. Se está aplicando el protocolo previsto y por eso se realiza un seguimiento de todas estas personas. Por precaución. El sistema ha funcionado desde un primer momento. Para que se haga una idea, mañana [hoy para el lector] el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y quien le habla visitarán el hospital. Le pedí que viniera y aceptó desde un primer momento, y entiendo que es importante nuestra presencia para que todo el mundo pueda ver que hay plena normalidad”.

-¿Ha funcionado la comunicación?

“En mi opinión, perfectamente. Se ha informado desde un primer momento, y creo que es muy importante repetir que se ha puesto a disposición de todo el mundo un teléfono donde se responde a cualquier duda que pueda tener la gente sobre este asunto, el 900 112 061, que es gratuito”.

-¿Sabe si la gente está usando esta línea telefónica?

“Ha tenido decenas y decenas de llamadas de gente que pide desde información general hasta aclarar alguna duda concreta. Los ciudadanos solo deben seguir, en estos casos sobre salud, las fuentes oficiales”.

-¿Sale reforzada la imagen de La Gomera, más allá de los cafres de turno que aprovechan para malmeter y asustar a la gente?

“Mire, a mi juicio, la imagen de La Gomera y de Canarias, en el contexto de este mundo globalizado, ha salido reforzada como usted dice, porque tanto la sanidad gomera en particular como la canaria en general ha sido puesta a prueba ante el mundo y está superando el examen con nota. Se ha puesto de manifiesto que funciona, que los protocolos se cumplen, para sorpresa y disgusto de aquellos que todavía siguen sosteniendo que hay que volver a una sanidad centralizada, cuando es un gran error. Esta Isla, con sus 21.000 habitantes, ha demostrado tener una sanidad que está a la altura. La respuesta ha sido inmediata y se ha informado de forma transparente. Aprovechemos esta coyuntura para demostrar que somos un destino amable y seguro”.

-¿Siente orgullo por cómo el personal sanitario de La Gomera ha sido capaz de hacer frente a una eventualidad tan llamativa como la del coronavirus?

“Pues sí, es para sentirse orgulloso del personal sanitario de La Gomera, pero también de cómo ha funcionado la coordinación con la Sanidad autonómica y con la estatal. Como también creo que hay que destacar el papel jugado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que no se han dejado llevar por el alarmismo y se han ceñido a los conductos oficiales, trasmitiendo de forma veraz y serena lo que está pasando en la isla”.

-¿Cómo percibe la reacción de los gomeros y las gomeras de a pie ante semejante novedad?

“Me parece lógico que, dado que se trata del primer caso de coronavirus confirmado en España, y siguiendo a través de los medios el acontecer de esta realidad en el mundo, se pudiera sentir cierta inseguridad. Pero, a medida que fue llegando la información de que las cosas se estaban haciendo bien, con normalidad, se dieron cuenta de que todo estaba tranquilo. Piense, por ejemplo, en los servicios de limpieza, que tienen que entrar a las habitaciones, o los sanitarios. Pero, como se hace cumpliendo con los protocolos, no hay ningún problema. Hoy en día, le garantizo que reina la normalidad cotidiana entre los gomeros”.

-¿Cómo se enteró usted de semejante noticia?

“Como sabe, las autoridades alemanas informaron a las españolas y estas a las canarias. A mí me llamó el presidente de Canarias personalmente. Era de noche, y estaba en mi casa”.

-¿Qué pensó? ¿Cómo reaccionó?

“Le dije al presidente: ‘Preparémonos para lo peor’. Me respondió que, bueno, que había que esperar a las analíticas, pero le insistí en que lo mejor era prepararse para lo peor, y luego haremos lo que se tenga que hacer. A la tarde del día siguiente participé en la creación del Comité científico y el ejecutivo por videoconferencia, recuerdo”.

-Y cuando supo del positivo, ya estaba preparado para lo peor, claro…

“(Sonríe) ¡Efectivamente! Recuerdo también haberle recordado al presidente [Ángel Víctor Torres] que él llevaba muy poco tiempo en el cargo, pero que ya había tenido que afrontar los pavorosos incendios en Gran Canaria, la crisis de Thomas Cook y el cero energético en Tenerife. Y ahora, cuando podía haber sido en cualquier punto de España, le tocaba el primer caso confirmado del coronavirus chino en La Gomera. Y que la fórmula, en todos los casos, era afrontar el tema con serenidad y capacidad, siempre pensando en lo mejor posible para todos los ciudadanos”.

-¿Qué le diría a aquellos de los que hablábamos antes, esa gente maliciosa que pretende, con bromas de mal gusto, hacer daño a la imagen de La Gomera aprovechando un caso como este?

“A esos les digo que aquellos vientos que siembren traigan tempestades para ellos. Son momentos en que la sociedad tiene que ser bien informada, y por eso el portavoz del Gobierno es el jefe de Epidemiología. Hay gente que hace bromas y tiene su gracia, pero luego están los que desean que todo salga mal, y a estos hay que decirles que con la salud de los canarios, con la economía de nuestras Islas no se debe jugar”.