La cinta perdida hace más de 20 años en la Costa Brava que apareció en Canarias

Increíble historia la que le sucedió a la alemana Stella Weddell y de la que se hace eco SkyNews: ha recuperado una cinta de cassette perdida hace 25 años en la Costa Brava y apareció en 2017 en las costas de Fuerteventura.

El relato comienza en 1993, cuando Stella tenía 12 años y pasaba las vacaciones en España, entre la Costa Brava y Mallorca. En la playa perdió una cinta de cassette con toda su música pop favorita del momento, como Pet Shop Boys, UB40 o Bob Marley and the Wailers. Como era de esperar, la dio por perdida para siempre.

Pero su sorpresa fue mayúscula cuando la vio en una exposición de la artista británica Mandy Barker en Estocolmo, Suecia, donde pasó las vacaciones el año pasado. La mujer reconoció inmediatamente la cinta y la lista de canciones que estaban en un papel expuesto junto a la misma.

La carambola no acaba ahí, ya que según explicó Barker, encontró la cinta en 2017 a más de 2.200 kilómetros de distancia en la playa de playa de Barlovento de Jandía, Fuerteventura, mientras estudiaba la contaminación de plásticos en el mar. Una labor que lleva realizando desde hace más de una década.

“Music Presented by the Sea & delivered through PLASTIC” for Valentine’s Day – UB40 (I Can’t Help) Falling In Love With You (1993) or Soul Asylum – Runaway Train (1992) ? Recovered cassette tape story in the world's press today to raise awareness of the plastic pollution issue pic.twitter.com/SQg1jveHQi — Mandy Barker (@plasticpieces) February 14, 2020

Barker limpió la cinta lo mejor que pudo y “después de dejarla secar durante meses” en su casa, la envió a un especialista de sonido para intentar recuperarla. Para su sorpresa, se pudo restaurar y, aunque las canciones al principio sonaban un poco mal, “ahora se escuchan como si se hubiera grabado la cinta hoy mismo… es también una prueba de lo que pueden durar los plásticos en el mar”, añade la artista. Posteriormente, la expuso en la muestra ‘Sea of Artefacts’ en Estocolmo, donde finalmente la vio Stella.

La cinta permanecerá expuesta hasta que termine la exhibición, pero luego será devuelta a su propietaria original.

Por si tienes curiosidad, la lista de canciones de la cinta es la siguiente:

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) – DJ Bobo

2. Would I Lie To You? – Charles & Eddie

3. The Jungle Book Groove – Disney Cast

4. Rock With You – Inner Circle

5. Do You See The Light – Snap

6. One Love (Radio Version) – Dr Alban

7. More And More – Captain Hollywood Project

8. Oh Carolina (Radio Version) – Shaggy

9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) – Urban Cookie Collective

10. It Keeps Rainin’ (Tears From My Eyes) – Bitty McLean

11. Summer Summer (Radio Edit) – Loft

12. Never Let Her Slip Away – Undercover

13. Power Of American Natives – Dance 2 Trance

14. Iron Lion Zion (7” Mix) – Bob Marley & The Wailers

15. Sweet Harmony – The Beloved

16. Give It Up – Cut ‘n’ Move

17. Go West – Pet Shop Boys

18. Runaway Train – Soul Asylum

19. (I Can’t Help) Falling In Love With You – UB40

20. Mr Vain – Culture Beat