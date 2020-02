Denuncian una canción de una murga tinerfeña por promover la transfobia

Las asociaciones Diversas, Libertrans, Algarabía, Transboys, Chrysallis y Transgirls, denuncian públicamente con dureza en las últimas horas a la murga Triqui-Traques por una de las canciones que llevaron al concurso de murgas de Tenerife el pasado lunes, a la que acusan de “promover la transfobia”.

En concreto, la canción hace una burla evidente hacia las mujeres trans, haciendo referencia a su genitalidad, contando una supuesta experiencia que un hombre tuvo en un conocido local de ambiente LGTBI de la capital tinerfeña. “Pobre Pablo se dice que se te ha visto por la Noria vagando, bailando con una chica que más bien es un macho”, rezaba literalmente la canción entre su letra. Los colectivos califican la canción de “inaceptable” y han pedido a la murga Triqui-Traques una rectificación urgente, para la garantía plena de los derechos de las personas trans.

Además, han exigido al Ayuntamiento que tome medidas al respecto para que no vuelva a ocurrir más. En concreto, destacan que “debemos ser conscientes que nuestro carnaval debe estar libre de cualquier signo de discriminación. Debemos ser conscientes de la falta de formación y de la toma de consciencia de la realidad del colectivo LGBTI en este sector.” Se trata, según los propios colectivos, de “un acto inaceptable de transfobia que no podemos permitir, máxime después de haber registrado ayer una proposición de ley para la protección integral de las personas trans e Intersex”. El humor, según los colectivos, no ampara la vulneración de los derechos de las personas trans. Por último, los colectivos han recomendado a Triqui-Traques que aprenda de otras murgas tinerfeñas que han lanzado mensajes de defensa de los derechos trans en el concurso de murgas de este año, como Diabólicas, Burlonas y Masqlocas.