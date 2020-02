Domingo Molina gana el primer patinete del DIARIO

Domingo Molina Báez tiene 87 años. Él y su familia son fieles lectores de DIARIO DE AVISOS. Cada mañana, después de las rutinas matutinas, Molina padre se sienta a leer su periódico. Esa fidelidad le ha llevado a participar, junto a su familia, en todas las promociones y sorteos que el periódico decano de Canarias realiza de forma habitual entre sus lectores. Y por esa razón, otro Domingo Medina, en este caso su hijo, protagoniza hoy estas páginas. Y es que Medina padre es el responsable de la logística de rellenar los cupones con los nombres de los miembros de su familia, tanto el suyo propio como el de sus tres hijos, y uno de esos cupones es el que ha llevado a Domingo Molina Mesa a convertirse en el ganador del primero de los seis patinetes eléctricos que DIARIO DE AVISOS, con la colaboración de Canaauto BMW, sortea entre sus lectores de forma mensual.

El pasado viernes, Molina hijo, acudió a las instalaciones del concesionario en Taco, para recoger de manos del director de Operaciones del periódico Juan Ignacio Rodríguez, y del responsable de Motorrad del concesionario oficial de BMW, Michel Ambrosio, ese primer patinete eléctrico de los que se sortean.

Este vecino de Santa Cruz, nacido en El Toscal, y en la actualidad residente en El Chapatal, mostró su satisfacción y alegría por recibir un vehículo que ofrece una alta movilidad por la ciudad. Un patinete que, confesó, será para su hijo, que también se llama Domingo Molina.

A sus 59 años, confiesa que no se ve a los mandos de este patinete eléctrico, pero aún así, se animó a dar una vuelta por los aparcamientos de Canaauto antes de meterlo en el maletero de su coche para volver a casa. “Puede que sí que lo acabe cogiendo por un sitio donde no pase nadie”, admitió de nuevo sonriendo.

Este año es el primero en el que Domingo Molina no está entrenando a algún equipo infantil de fútbol, faceta a la que ha dedicado más de 15 años de su vida. Como explica, “llevo años entrenando. Yo mismo jugué hasta que me lesioné. El Cardonal o hasta el año pasado el Pureza son algunos de los equipos que he preparado”. Y es que para los aficionados del fútbol base, Domingo Molina es un nombre conocido. Además de los ya mencionados también ha sido entrenador del ADC Noria Alta, el San Fernando o el San Juan.

Con dos descendientes y ya próximo a la jubilación, está encantado de que su hijo, de 31 años, pueda disfrutar de un regalo cuyo valor estimado en el mercado es de 2.300 euros.

< ► > Domingo Molina gana el primer patinete del DIARIO. Sergio Méndez

El impulso de los nuevos vehículos

Desde Canaauto, Néstor Herranz, especialista de productos de BMW, pone en valor el patinete eléctrico sorteado en colaboración con DIARIO DE AVISOS. “Lo que se está llevando el cliente es la interpretación de BMW de la movilidad individual. Hoy en día la idea de la electrificación no es solo un tema del automóvil sino también de gadget como estas patinetas. Por eso BMW también apuesta por este tipo de vehículos. La idea de la marca es que todo sea más limpio y mas respetuoso con el medio ambiente. De hecho el 96% de la producción se realiza con energías renovables”.

Recordó Herranz que “nosotros llevamos años trabajando y apostando por la electrificación del automóvil, concretamente desde 1972, con el primer vehículo eléctrico en participar como coche de apoyo en la maratón de Munich, en las Olimpiadas. Fue un BMW 2002, con batería, e hizo los 40 kilómetros de la prueba sin problema”. Entre los retos de la marca para este año, el especialista del producto explicó que, “para 2020 hay 12 vehículos electrificados, que se reparten entre los 100% eléctricos y las hibridaciones. La idea es que en 2023 sean 25 modelos, y que al igual que ocurre con los de gasolina y gasoil, haya variaciones de potencia”.

Otros cinco patinetes eléctricos esperan por un lector del DIARIO

Los lectores de DIARIO DE AVISOS pueden enviar sus cupones, antes del último día de cada mes, al apartado de correos 1039 de Santa Cruz de Tenerife, o depositarlos directamente en las instalaciones del periódico ubicadas en al avenida principal Dársena Pesquera, Edificio Plató del Atlántico, 2ª planta, para participar en el sorteo de los cinco patinetes eléctricos que aún quedan por entregar. Cada mes se sorteará un nuevo vehículo hasta completar los seis que componen la promoción. De momento, la familia de Domingo Medina ya disfruta de un vehículo que dispone de un motor cuyo soporte va desde los 6 kilómetros por hora hasta los 25 y posee una batería de iones con una autonomía de 25 a 35 kilómetros.