Iván Moreno: “El Carnaval de Tenerife es parte de mi vida”

Hablar o escribir de Iván Moreno Pérez supone sumergirnos en el corazón de la música, no en vano, forma parte de la vida de este joven tinerfeño desde que tiene uso de razón. “Mis padres me adentraron en el mundo del Carnaval, y desde pequeño estoy tocando instrumentos de percusión”, comenta. Más adelante, Cacú, como le conocen artísticamente, señala que la festividad tinerfeña: “Es elegante, familiar, multitudinaria, brillante, ruidosa y con mucha diversidad musical”.

Dentro de los Carnavales de Tenerife, ha participado con los grupos más representativos de las murgas, agrupaciones y comparsas, ganando 40 premios de Interpretación Musical y once de Ritmo y Armonía. De hecho, Iván Moreno domina instrumentos de percusión brasileña, tales como tamburin, caixa, surdo, repiquini o timbaos, y es gran conocedor de la música propia del Carnaval chicharrero. En la actualidad, participa con la comparsa Los Cariocas y la Agrupación Musical Chaxiraxi. Este joven guerrillero de nuestras fiestas no dudó en manifestar que “el Carnaval de Tenerife es parte de mi vida. Estoy vinculado a él desde que tengo uso de razón, donde mis padres me llevaban desde pequeño a Los Gavilanes, luego fueron fundadores de Los Tabajaras, y, con ocho años, ya yo estaba haciendo ritmo y armonía con Los Cariocas. Es por ello que toda mi infancia, adolescencia y madurez han estado ligadas a la vida de las agrupaciones, motivando que sea una parte de mi vida. Actualmente doy clases de percusión a niños de murgas infantiles; aporto mis conocimientos a Los Cariocas y Caxiraxi”. A los 12 años ya se hace profesional, integrándose en una orquesta que realiza sus actuaciones en el club Manhattan, y desde ahí, hasta hoy, no ha parado de hacer lo que más le gusta. Ha formado parte de las más prestigiosas orquestas de Canarias, como la Caracas Latin Brother´s, Sarao Latino o Banda Sólida. A la pregunta de si nuestro Carnaval es el mejor del mundo, Iván Cacú asegura que “es el más seguro y el mejor para todos nosotros. Cada Carnaval tiene su peculiaridad, pero el nuestro mantiene cada año un nivel muy alto en todos los sentidos, dándole colorido a toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, haciéndola diferente al resto de los Carnavales de otros lugares”. En lo que respecta a la famosa orquesta que Cacú dirige, dice que es “el director musical, percusionista, cantante, líder, el que recoge y monta el equipo en los ensayos, el que se rompe la cabeza para organizar a los músicos, el que está detrás de los contratantes para que paguen. Sin embargo, tengo que decir que cuento con un grupo humano y profesional musical maravilloso, los cuales siempre están pendientes para ayudar y colaborar en casi todo. Somos una verdadera familia”. Sin duda, la orquesta de Iván Cacú es una de las mejores del Archipiélago, pues es conocida a nivel nacional. Reconoce que dicha reputación procede del “trabajo que hemos realizado con los acompañamientos de artistas internacionales, donde nuestro nombre, vídeos y referencias han viajado a muchos países del mundo”.

Igualmente, prosigue Cacú, “también cuando lanzamos en 2013 nuestro primer trabajo discográfico, What Happens, escuchado en países como Noruega, Perú, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos; emisoras de Chicago, New York, Miami, incluyendo la prensa escrita, las cuales se hicieron eco de nuestro trabajo”. Gracias a su profesionalidad, Cacú ha trabajado como percusionista y dirigiendo sus bandas en algunas giras que han pasado por las Islas, siendo uno de los músicos de referencia para eventos de Jimmy El León, Adalberto Santiago, Jerry Rivera, JA El Canario, Tito Rojas, Marlon Fernández, Cano Estremera, Roberto Blades, Erick Franchesky, Manny Manuel, Willie González, Alex D´Castro, David Pabon, Jossie Esteban, Edwin Rivera, Tonny Tun Tun o Sin Fronteras, entre otros.