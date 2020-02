Melissa Pérez Alfonso: “Cuando me eligieron no me lo pensé. Este traje estaba predestinado para mí”

Melissa Pérez Alfonso cumplirá mañana miércoles un sueño, presentarse a la Gala de Elección de la Reina, un acto que, para ella, es el más bonito del Carnaval de Santa Cruz. A sus 34 años y con menos de 1.70 de altura, madre de un niño, empresaria, luchadora y presidenta del Chacayca Guanches de Malpaís, participará con muchísima confianza e ilusión.

-¿Cómo llegó la oportunidad de presentarse a Candidata a Reina del Carnaval?

“Para mí fue una sorpresa, en la vida pensé que me llamarían directamente. Me había presentado hace tres años a un casting de los diseñadores Carolina Hernández y Víctor Díaz, de Cavi Lladó y, pese a no ser la elegida, hemos estado en contacto. Cristian ha tomado la batuta del diseño de la fantasía y ha confiado en mí. Me ha dicho que tiene mi personalidad, mi forma de ser y, directamente, me eligieron para ser su candidata. No me lo pensé, para mí ha sido muy importante. Este traje estaba predestinado para mí”.

-¿Entonces esto supone una mayor responsabilidad?

“Para mí es una ilusión, un orgullo y una satisfacción formar parte de la Gala de elección de la Reina del Carnaval, y también una responsabilidad, ya que debo defender este traje con uñas y dientes, y dar lo mejor de mí misma para sacar todo lo mejor y destacar todo el trabajo que han realizado los diseñadores y el que he realizado como candidata”.

-¿Qué destaca del Carnaval? ¿Es usted más de concursos o del Carnaval de la calle?

“Yo siempre me he sentido carnavalera, me encantan las murgas, siempre he estado fascinada por la elección de la Reina, y también me gusta el Carnaval de día y todo su ambiente. Yo soy carnavalera hasta la muerte y, aunque no fuera elegida, saldré a la calle a disfrutarlo con mis compañeras de equipo, todas disfrazadas. También me encanta todo el ambiente que se respira en el Carnaval, la gente deja atrás por unos días sus problemas, se toma la fiesta con mucha ilusión, empezando por los que buscan por todos lados los complementos para adornar su disfraz que saca del armario, lo compra o lo encarga”.

-Luchadora, monitora y presidenta del Club de Lucha Chacayca Guanches de Malpaís. ¿Qué le han comentado sus compañeras de equipo y otras luchadoras de esta histórica participación?

“Soy la primera luchadora que se presenta a candidata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es una responsabilidad y quiero dejar, tanto por la parte de la lucha, como del Carnaval, un buen sabor de boca. Todas mis compañeras están muy contentas y me han arropado mucho. Tendré un buen número de amigas de la lucha que irán a verme en la Gala, y están contentísimas de que una mujer de la lucha pueda optar a ser Reina del Carnaval de Santa Cruz. He sentido no solo el apoyo de luchadoras de mi equipo, sino de otros que me han animado en persona y a través de las redes sociales”.

-¿Cómo definiría la fantasía que lucirá el miércoles?

“Escenifica muy bien lo que soy, una mujer guerrera, luchadora, una mujer que tira para adelante en las cosas que le suceden en la vida. Va a ser un traje guerrero, luchador, como lo soy yo, dentro del terrero y en la vida diaria. Creo que será una fantasía que va a dar mucho que hablar en el escenario”.

-Ha comentado que quiere romper los cánones con su participación. ¿A qué se refiere?

“Estoy rompiendo un poco los cánones de que la candidata debe ser una mujer joven, casi modelo y de 1,80 metros, y me gustaría dar ejemplo a todas esas niñas que tienen la ilusión de presentarse y, por no pertenecer a unos cánones marcados por el mundo del modelaje o la belleza, creen que no tienen oportunidades. Yo les invito a que confíen en sí mismas. Para mí la candidata tiene un peso muy importante, al igual que el diseño y los materiales del traje, porque tiene que saber defender la fantasía en el escenario. Por muy bonita y glamurosa que sea, el traje se la puede llegar a comer. Para mí es importante desenvolverse bien en el escenario. En mi caso no ha sido un hándicap que sea madre, de baja estatura baja y que practique la lucha canaria, yo estoy rompiendo los moldes, no soy tan joven, alta, no tengo una figura ni me dedico al modelaje”.