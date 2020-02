Mily Reyes: “Siento una ilusión muy grande, era un sueño que quería cumplir”

Mily Reyes (21 años), candidata de DIARIO DE AVISOS y Tu Alteza a Reina del Carnaval de Los coquetos años 50 de Santa Cruz de Tenerife, afronta con muchas ganas y emoción las últimas horas antes de la celebración de la gala de elección, que tendrá lugar mañana, a las 21.30 horas, en el Recinto Ferial. Mily, que saldrá en quinto lugar, lucirá una fantasía de Santi Castro, denominada Sugar y que define como “alegría y Carnaval”. Solo con estar sobre el escenario, esta joven, que reside en Santiago del Teide, afirma estar cumpliendo ya un sueño, pero confía en lograr el cetro de Reina.

-¿Cómo viviste el proceso de ser elegida candidata?

“Yo siempre veía la Gala y seguía a Santi Castro desde hace algunos años en las redes sociales y le escribí que si algún día necesitaba alguna chica, que contara conmigo. Me avisó hace unos años para un casting pero por cuestiones de trabajo no pude ir y me quedé con la espinita, pero me volvió a avisar que si estaba interesada, que estaban buscando a una chica en DIARIO DE AVISOS y quedamos, hablé con él y con su equipo, pero no se decidió nada. Luego quedé con Juan Carlos Pérez, y así hasta que tres meses después se decidieron por mí”.

-¿Cómo llevaste esa espera?

“Un poco desesperada porque yo quería saberlo ya, los volví un poco locos todos los días hasta que me lo dijeron [risas], y luego tienes que callarte porque no se lo puedes decir a todo el mundo hasta que se haga oficial. Me costó, a mi madre se lo tuve que decir porque no me lo podía callar, y, además, ella es costurera, tiene un taller aquí en el Sur, de toda la vida hace disfraces y le hacía mucha ilusión. Toda la vida ella me ha disfrazado, pero este año tengo el mejor traje”.

-¿Y qué sentiste cuándo te confirmaron que eras candidata?

“Una ilusión muy grande porque era un sueño que quería cumplir, ya solo con estar allí para mí es suficiente, pero obviamente si ganamos será mucho mejor porque con esa meta vamos, pero ya solo estar ahí va a ser una experiencia para toda la vida”.

-¿Hace mucho que soñabas con ser candidata a Reina del Carnaval?

“Antes de que Santi me avisara yo siempre veía las galas, ese día era siempre sagrado, y siempre he querido y contactado con todos los diseñadores. Fui a un casting, pero no tuve la suerte y no era el momento. Pero sí, lo había intentado anteriormente porque yo veía a esas chicas, cuando salían al escenario, ese momento en el que se abren las puertas, esos trajes, hechos para ti…, es una experiencia que a las personas que les gusta el Carnaval tienen que vivirlo una vez en la vida”.

-¿Y cómo definirías tu fantasía, qué te parece?

“Si tuviera que definir mi fantasía en dos palabras serían alegría y Carnaval, porque es muy bonito, muy diferente y muy alegre y creo que va a transmitir lo que es el Carnaval”.

-¿Has estado ayudando en la confección de la fantasía?

“Desde que me dijeron que sí, Santi trasladó todo a la nave donde empezó de verdad con el trabajo y yo cada vez que libraba iba a Santa Cruz a ayudarlo. Yo lo fui viendo poco a poco, tampoco sabía como iba a ser, y cuando por fin lo vi, fue súper bonito. Santi tiene un equipo buenísimo, la verdad es que me han tratado súper bien y se ve que les gusta lo que hacen. Hay gente que viene desde Gran Canaria a ayudarle, se ve que lo hacen con amor y eso se nota en el resultado final”.

-¿Y cómo ha sido compaginarlo con tu trabajo?

“Yo estoy trabajando en una tienda en el Sur, y estoy una semana de mañana y otra de tarde, y los días libres vengo a Santa Cruz o cuando entro de tarde vengo por la mañana, poco a poco, intentado compaginar todo. Hasta esta última semana que cogí vacaciones porque ya necesito estos días estar libre. Y gracias también que me cogí un sitio para quedarme aquí en Santa Cruz porque el ir y venir todos los días del Sur era una paliza”.

-¿Y estas semanas previas has tenido también que prepararte mucho físicamente?

“A mí siempre me ha gustado el gimnasio, siempre ha sido como una hora libre de dedicarse a uno mismo, pero nunca es lo mismo que mover el traje, que son 350 kilos, y aunque lleves toda la vida yendo al gimnasio, ese primer empujón siempre se siente, pero para eso vas al taller a probarlo y me pusieron un entrenador para darme ideas de los ejercicios que debía hacer”.

-A solo un día de la Gala, ¿cómo estás, muy nerviosa?

“No me quiero poner nerviosa, porque llevo tanto tiempo esperando el momento y los nervios siempre traicionan, aunque se que va a ser imposible, pero tengo más emoción que nervios, tengo muchas ganas”.

-¿Cómo fue entregar un premio en la final de murgas?

“La verdad es que fue impresionante, nunca había tenido la oportunidad de ver la final en el Recinto Ferial, que siempre es complicado encontrar entradas, y verlo allí fue impresionante, fue muy bonita esa noche. Se ve que lo llevan muy por dentro, que lo hacen con muchísimo amor, y eso es bonito verlo desde dentro”.

-¿Qué tal está siendo la relación entre todas las candidatas?

“Hasta ahora bien, hay buenas relaciones y se nota la ilusión de todas las compañeras”.

-¿Cómo te imaginas la noche de mañana cuando estés ya en el escenario?

“Yo cada vez que cierro los ojos intento imaginármelo, pero sé que, por mucho que me lo intento imaginar, será mucho más impresionante y emocionante”.

-¿Y qué significaría para ti si te nombran Reina? ¿A quiénes se lo dedicarías?

“Si estar ya allí es un sueño cumplido, pues si llego a ser Reina sería cumplido al 100%, una ilusión muy grande, no sé, creo que me voy a quedar en blanco.. [risas]. Se lo dedicaría a mi familia, que me ha apoyado muchísimo y lo esta viviendo al mismo nivel que yo, con toda la emoción. Y también a mi diseñador y a todo el equipo de trabajo de Santi, que ha estado muchas horas para que esto pueda pasar. Y a mis patrocinadores, DIARIO DE AVISOS y Tu Alteza, por apostar por mí, y a toda la gente que está mirándonos desde casa y que le guste el Carnaval. A todos se los agradezco de corazón”.

-¿Te defines como carnavalera?

“Sí, yo nací en Cuba, donde también hay Carnaval, pero no se viven tanto, aquí es otro nivel, pero siempre me ha gustado y como llevo media vida aquí, pues lo he disfrutado todos los años. He visto a mi madre también vestir a muchísima gente en Carnavales. A lo mejor no soy de ir todos los días de fiesta por la noche, pero siempre voy al Coso y a los días más importantes. Y mi concurso favorito es la Gala de la Reina”.

-¿Recuerdas el Carnaval en Cuba? ¿Cómo era?

“Sí, los recuerdo, pero no llegan al nivel de aquí. Allí también se viven pero, por ejemplo, no todo el mundo se disfraza, y ahí notas la diferencia, tiene un encanto diferente. La gente tiene que venir al Carnaval de Tenerife”.

-¿Y tienes algún disfraz preparado para este año?

“Mi madre me ha preguntado y yo he tenido tanta locura y estoy tan centrada en el miércoles que no he pensado en ningún disfraz, pero yo lo busco, que los Carnavales hay que disfrutarlos. Los Carnavales en Los Gigantes están muy bien también”.