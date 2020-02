Pau Gasol muestra su admiración por la nadadora tinerfeña Michelle Alonso

En un extenso artículo publicado a raíz de un vídeo que se ha viralizado en el que unos jugadores de baloncesto adaptado muestran su solidaridad, Pau Gasol ha tenido palabras de elogio hacia la nadadora tinerfeña y plusmarquista mundial Michelle Alonso.

El jugador más importante de la historia del baloncesto español ha apuntado que Alonso “rompió todas las barreras” cuando compitió en una “categoría absoluta”. “Tras ganar dos oros en los Juegos Paralímpicos y convertirse en la mejor del mundo en su categoría, en 2018 rompió todas las barreras al convertirse en la primera nadadora con discapacidad intelectual en competir en una categoría absoluta con Mireia Belmonte, Jessica Vale y todas las grandes estrellas de nuestra natación”, indicó el jugador.

Alonso, queda claro, sigue siendo referente y ejemplo mundial.

Gracias baloncesto por regalarnos momentos como este…

Thanks basketball for giving us moments like this one…

