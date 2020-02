¿Cómo resintonizar las frecuencias de la TDT en Canarias?

El cambio de frecuencias de la TDT en Canarias, que permitirá el desarrollo del 5G en la banda de 700 MHz para que llegue a las zonas más rurales, se inició el pasado 14 de noviembre.

El proceso, que concluirá el 30 de junio y que afecta a todas las regiones españolas, ha generado algunas dudas entre los usuarios que han tenido problemas a la hora de resintonizar algunos canales: varios de estos ya no emiten en las antiguas frencuencias.

Los ciudadanos no tendrán que comprarse un televisión nuevo, ni tampoco decodificadores. No será necesario. Además, la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital no traerá consigo nuevos canales.

¿Qué tengo que hacer?

Depende. Si vives en una urbanización o edificio, el representante de la comunidad de propietarios deberá adaptar la antena colectiva de la TDT, un trámite que cuenta con una ayuda económica, que oscila entre los 104,3 euros y los 677,95 euros, por parte del Gobierno.

La adaptación en las comunidades de propietarios se deberá realizar a través de un instalador registrado para llevarlo a cabo, contacto que puede encontrarse en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

Si vives en una casa unifamiliar, en un edificio con menos de tres viviendas o ya dispones de una instalación con amplificador de banda ancha, tampoco será necesario contratar a un instalador, pues, en este caso, tu vivienda estará preparada para las nuevas frecuencias; solo tendrás que resintonizar tu televisión cuando ya no puedas ver los canales en sus antiguas frecuencias.

A tal efecto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto a disposición de los usuarios los teléfonos 901-20-10-04 y 910-88-98-79.