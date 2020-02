Sara Cruz Teja: “Mi primer pensamiento fue para mi abuela; estoy aquí por ella”

Sara Cruz es, a sus 18 años, la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2020, y, quizá, la más joven de la fiesta en conseguirlo. En la noche del miércoles se alzó con el cetro más deseado gracias a un diseño de Sedomir Rodríguez, que lo logra por segundo año consecutivo, en representación del Centro Comercial Alcampo. La Reina y su diseñador atendieron, ayer, a los medios de comunicación en el Hotel Silken Atlántida. Allí, Sara confesó que sus primeros pensamientos fueron para su abuela, que sufre los primeros síntomas del alzhéimer y que, como recordó la ya Reina, fue la que le inculcó el amor por el Carnaval. “Mi primer pensamiento cuando pisé el escenario fue para ella y el primero cuando oí mi nombre como Reina del Carnaval también”. La abuela de Sara es una de las fundadoras de otro de esos grupos sin los que no se entendería el Carnaval, Chaxiraxi. “Si yo tengo este vínculo con el Carnaval y decidí presentarme a ese casting fue porque ella me creó ese amor por la fiesta. Ayer, en la medida que su enfermedad la deja, estaba muy contenta, la vi feliz, me quedo con eso. Es el mejor homenaje que he podido hacerle”.

Y es que ese amor por la fiesta ha llevado a Sara Cruz a presentarse hasta en tres ocasiones a Reina infantil. “Me presenté de pequeña tres veces. La primera no quedé nada, tenía seis años solo; la segunda quedé primera dama, y en ese año Sedomir se llevó la Reina; y la tercera vez quedé segundo dama. Así que se me había quedado la espinita de lo que era ser Reina y este año me tocó”, dijo.

Su diseñador Sedomir Rodríguez sonríe al recordar la historia de cómo le robó la corona de pequeña, para añadir que “le quité el título de Reina en el 2009 y se lo di en 2020”. En cuanto a Sara, la define como una “candidata 10”. “Se ha portado maravillosamente, no se ha quejado de nada, ayudando a todo el equipo”, añadió.

Una experiencia que ella califica como “indescriptible”. “Cuando se abrieron esas puertas, yo no se qué es, pero es increíble. Sacamos unas fuerzas de dentro, unas ganas, una alegría, que yo nunca había experimentado en mi vida”. Ese momento ha sido tal que, aunque de naturaleza soy nerviosa, esta vez ni siquiera se acordó de los nervios. “Me dedico al mundo de la moda, aunque soy una persona nerviosa y en los desfiles me tiemblan las manos, las piernas, pero ayer (por el miércoles) fue increíble, no me tembló el pulso, sentí que la gente me arropaba, cantaba conmigo ese Santa Cruz en Carnaval y salí con una seguridad que también se la debo a mi equipo”. “Creo que el éxito -continuó- fue todo un conjunto, mi fantasía es una joya, la música llega al corazón y a través de la puesta en escena, lo sentí y lo viví. Al final mi fantasía se llama Sentir y eso fue lo que hice, sentir”.

Sedomir Rodríguez, por su parte, asegura que será consciente de lo conseguido cuando logre dormir un poco. “Entré al Recinto el martes de madrugada y salí anoche de madrugada, y todavía no he podido dormir. Así que tengo que descansar un poco y cuando me levante voy a saborear de verdad el triunfo”. Y es que después de años alejado de los carnavales, este hombre del mundo de la moda ha vuelto por todo lo alto, consiguiendo, dos años consecutivos, el máximo galardón con sus diseños. “Estoy contentísimo, y más este año que el nivel era altísimo”, confesó. Aprovechó para felicitar a sus compañeros “porque han hecho un trabajo increíble”. Cuando se le pregunta si ya piensa en 2021, asoma una sonrisa a su cara para confesar que sí, que ya piensa en ese diseño.

Sara Cruz, por su parte, confiesa que se centrará en su carrera, la de Psicología.