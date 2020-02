Toni Moreno (Eskorzo): “La música evoluciona mezclándose”

Eskorzo será uno de los grupos musicales que dé vida el multifacético festival Soplo de Letras, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en El Sauzal. Música, humor, literatura… Un generoso universo artístico en el que también cobrarán protagonismo propuestas del nivel de Ketama y Kase.O. El vocalista de la banda granadina, Toni Moreno, habla de su próxima actuación en la Isla.

– ¿Cómo definirían con sus palabras la propuesta musical de Eskorzo?

– Eclecticismo musical, mestizaje, fusión… Creemos que la música evoluciona mezclándose. Los “estilos puros” o “puristas” son sinónimos de inmovilismo. El flamenco por ejemplo viene de la mezcla de culturas y de pueblos, más mestizo que eso no hay nada. Y todavía hay gente por hablando de “flamenco puro”.

– 25 años de Eskorzo, ¿en qué ha cambiado la banda desde entonces?

– Retrospectivamente poco, seguimos teniendo la misma filosofía musical, la misma energía y la experiencia que dan los años. Creo que la banda se encuentra en su mejor momento, y eso después de 25 años nos alegra el corazón.

– ¿Qué estilos musicales se les resisten?

– Muchos, la música es inabarcable, la paleta de colores es infinita y si algo encaja y pega por qué no probarlo.

– ¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

– La comunicación con el público y el intercambio de energía y fluidos. Los nervios antes de tocar y el subidón de adrenalina cuando das la última nota y vuelves al camerino.

– ¿Cómo se lleva eso de subirse al escenario de un gran festival y cantar para miles de personas?

– Pues igual que cuando nos subíamos a escenarios pequeños, la emoción es la misma aunque en algunos sitios que hemos tocado delante de 80.000 o 70.000 personas he de reconocer que al principio impresiona.

– ¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

– Componemos mucho en el estudio de casa y luego en el ensayo matizamos cosas, a veces también salen ideas en el ensayo, pero, entre gira y gira cada vez hay menos tiempo para hacerlo en el local. Yo personalmente tengo un truco, y es que tengo un sombrero mágico y de ahí saco las canciones… je, je, je.

– ¿Qué ofrecerán en su próximo concierto en Tenerife?

– Nos gusta mucho ir a tocar a las islas. El público canario es muy disfrutón y tiene mucha marcha. El próximo concierto viene cargado de energía, mucho baile, picante, sudor y carne cruda. Así que prepárense.

– Alguna vez les he escuchado hablar de la mala música, ¿qué es para usted la mala música?

– Hay muy mala educación musical. No creo que la música sea mala, por ejemplo hay muchos de reguetón y de trap que me parecen geniales y luego hay una montaña enorme de basura cargada de música simplona, letras machistas, homófobas, racistas. Estas trasmiten un mensaje retrogrado que van en contra de todas las libertades y derechos que tanto ha costado conquistar. Eso no me parece “revolución” me parece involución.