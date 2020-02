Violeta, una Reina infantil con “ángel”

Violeta García García es la nueva Reina infantil del Carnaval chicharrero de este 2020, convirtiéndose, a sus cinco años, en probablemente la monarca carnavalera más joven de la historia de estas fiestas. La menor se hizo con el centro, en la noche del pasado domingo, luciendo la fantasía La más anciana de la vieja fábrica, diseñada por Alexis Santana y en representación de Construcciones y reformas Eliazar Jesús y Restaurante Cofradía La Punta.

Violeta es una niña risueña pero reconoce estar “cansada”, lógico después de los nervios y el trajín de la Gala y toda la mañana de ayer concediendo entrevistas a los medios, junto con su madre y su diseñador.

La nueva Reina infantil, residente en Valle de Guerra junto con su familia y que quiere ser veterinaria de mayor, dedica su triunfo a su madre “y a papi” y afirma que su “traje era muy bonito” y que era fácil de llevar, gustándole, especialmente, “las ratitas” que lucía la fantasía.

“Lo más importante para nosotros era lograr un traje infantil, de niño”, que reflejara “la dulzura que ella tiene, esa inocencia. Que tuviera un toque nostálgico, sin perder finura ni elegancia, pero que tuviera una esencia infantil”, explicó Alexis Santana.

Para la fantasía, el diseñador utilizó “materiales ligeros porque queríamos que el traje fuera ligero para que ella lo pudiera mover perfectamente y disfrutara de su actuación, por eso queríamos también una niña pequeñita para hacer un traje pequeñito y muy dulce”.

Una dulzura en la que Violeta encajó perfectamente desde que Alexis la vio participar en la gala de Reina infantil de las fiestas de Benijos. “Le encontré ángel, no sé como explicarlo, me transmitía inocencia, hay muchas niñas que quieren ser como adultas y hacen gestos de adultas, pero ella no, ves una niña, inocente, bonita. Yo supe que era la candidata perfecta, y fue un acierto total”, enfatizó.

La madre de Violeta, Nazaret García, reconoce que al principio le dijo que no “porque era muy pequeña”, pero cuando Alexis la llamó al tiempo, le preguntó a su hija “si se quería presentar a Reina del Carnaval y ella dijo que sí”. “Yo a ella solo le dije una frase, que no creía que debía perder esta oportunidad, porque no sabía si alguna vez se le iba a volver a presentar o no”, añadió el diseñador.

Y acertó de pleno, logrando la niña el cetro de Reina, aunque, al principio, Violeta no terminaba de creérselo, según relataba su madre. “Ella me preguntaba si era verdad que era Reina, porque esperaba tener una corona. Ella quería una corona de reina”, explicó entre risas.

“Estamos súper contentos y súper felices la verdad, cansados pero felices”, afirmaba su diseñador, quien ya en 2013 logró su primera Reina infantil, a lo que suma dos damas de honor en la gala de los mayores.

La próxima parada para Violeta será la Cabalgata anunciadora, que tendrá lugar el próximo día 21 de este mes, a partir de las 20.00 horas.

El sueño: lograr el triplete de reinas

Pero a su diseñador aún le queda un largo camino por delante, ya que también presenta fantasías a las galas de Reina de los mayores y Reina adulta. “El sueño es conseguir el triplete, pero somos conscientes de que es muy complicado. Hemos comenzado bien, y este miércoles promete, porque de los tres trajes que llevamos es el más potente. Y en la Reina adulta, es verdad que es una gala complicada porque hay muchos diseñadores que tienen muchos recursos y es más complicado competir con ellos, pero creo que con el proyecto que llevamos y nuestra candidata, de talla grande, queremos reflejar en este Carnaval lo que he venido diciendo, que esto es el Carnaval de Santa cruz, no es el de Brasil, y aquí todos los grupos tienen chicas de todo tipo, reales, ¿por qué la gala de la Reina no puede tener una chica real?”, explicó Alexis Santana.

El diseñador alabó los trabajos de sus demás compañeros en la Gala infantil: “Siempre me parecen muy buenos y trabajados, cada año hay más trabajo en las fantasías y mi total admiración por ellos”. Además, destacó que “lo más complicado” es “buscar patrocinador, que las empresas te den el dinero necesario para hacer una buena fantasía… Considero que mis compañeros y yo de poco hacemos grandes cosas”.