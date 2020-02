Yanira Morales Plasencia: “Siento una conexión muy especial con mi traje”

Yanira Morales Plasencia, 17 de Octubre de 2001, Arona, lleva el Carnaval en la sangre. Desde muy pequeñita, con apenas tres años, ya participaba en los grupos coreográficos del patronato de cultura del Ayuntamiento aronero y, por si fuera poco, ya tiene experiencia en ganar este tipo de concursos: fue Reina Infantil del Carnaval de Arona en 2009 y Reina de las fiestas de 2017 en honor a Nuestra Señora del Carmen, que se celebran en el barrio de Guargacho. Ahora, después de meses de entrenamiento y con una ilusión inmensa, es una de las candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020, patrocinada por Dimurol SL, con quien se siente muy agradecida por confiar en ella.

– ¿Qué se siente al ser una de las candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020, en una gala en la que van a ver millones de personas alrededor del mundo? ¿Estás nerviosa?

“Sí, un poco. Pero me siento muy orgullosa. No es una oportunidad que tengan todas las chicas y me siento muy bien, la verdad”.

– ¿Eres muy carnavalera?

“Sí. Llevo desde los tres años en un grupo de baile y vivo muy intensamente el Carnaval”.

– ¿Qué nos podrías avanzar de tu fantasía? ¿Te sientes cómoda con el diseño?

“Mi fantasía la defino como pura magia. Me puedo pasar horas mirándola sin cansarme. Me encanta. Siento una conexión muy especial con el traje”.

– ¿Cómo llevas los entrenamientos para poder mover la estructura del traje, que normalmente, suele ser pesada, además del tocado?

“Ya llevo unos meses preparándome. Todo se puede mejorar y hasta el último momento estoy entrenando para tener más fuerza en la espalda, el cuello, las cervicales… siempre estás hasta el último momento preparándote”.

– ¿Cómo fue ese momento en el que te llegó la oportunidad de ser candidata?

“Yo conocí a Daniel Pages en Los Cristianos después de actuar con mi grupo en el Carnaval Internacional de Los Cristianos. Me lo presentaron en el backstage y más adelante me llamó para participar en uno de sus desfiles (organizado por él) y al terminar ese desfile me preguntó si me gustaría ser candidata. Y yo no me lo pensé. Era algo que para mí era un sueño. Desde pequeñita tenía la ilusión. De hecho, cuando era una niña me presenté en Los Cristianos y siempre me ha gustado”.

– En el caso de que finalmente fueras nombrada Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con tu cetro y tu corona, ¿a quién se lo dedicarías?

“Se lo dedicaría al diseñador, a la familia, pero, sobre todo, al patrocinador, Dimurol SL, que es el que ha hecho posible que yo pueda ser candidata este año”.

– ¿Qué tal es la relación con el resto de compañeras de concurso?

“Al principio estábamos medio cortadas, pero superbien, son todas muy simpáticas y cualquiera de ellas merece ser Reina”.

¿Ya tienes tu disfraz para salir a bailar en el Carnaval de la calle?

“Sí, sí. Uno lo tengo muy claro, y el otro sería acorde con la temática de este año, de los años 50”.