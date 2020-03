Javier Maroto: “Aquí está la prueba de que al PP nacional le importa Canarias”

Cuatro canarios integran el grupo territorial del PP en el Senado, que preside Antonio Alarcó. Se ha constituido en Tenerife con la presencia del portavoz de este partido en esa Cámara, Javier Maroto.

-¿Qué significa para el PP y Canarias disponer del grupo territorial en el Senado?

“Significa que, al ser el primer grupo territorial que constituimos, es un ejemplo de que, para el Partido Popular, Canarias cuenta. O, dicho de otra manera, es tan importante Madrid como Canarias. Es tan importante entender la centralidad de la capital como la ultraperiferia de las Islas Canarias. Eso se dice muchas veces, pero los ejemplos son mucho más efectivos. Aquí está la prueba”.

-¿Con qué objetivos?

“Con el objetivo primordial de que, en los temas trascendentales de Canarias, además de la voz del Partido Popular nacional exista la del grupo territorial. Y eso es algo que no pueden hacer otros partidos, como Coalición Canaria, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos”.

-Entre los asuntos que más inquietan, el turismo se ha visto afectado, después de la quiebra de Thomas Cook y del brexit, por el coronavirus…

“La crisis del coronavirus tiene una afección de índole sanitaria, en primer lugar; social, por la alarma, y un contenido económico relevante. La repercusión en el turismo es la más grave de todas, porque las secuelas del coronavirus van más allá del periodo durante el cual la enfermedad esté viva. A mí me parece que al Partido Socialista le han pillado in fraganti sin ningún plan relacionado al turismo. En las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez es anecdótico. Para una comunidad como Canarias, tener un presidente que no se acuerda de ti cuando llega una crisis como esta, no solo es doloroso, sino reflejo de la actitud de ese presidente del Gobierno. En contraste, me ha gustado que Australia Navarro haya trasladado medidas concretas a nivel nacional. Es un lujo tener una presidenta del Partido Popular de Canarias cuyas propuestas se hacen nacionales porque Canarias es una comunidad donde el turismo está muy presente. Es sintomático”.

-¿En qué consisten?

“Las medidas concretas, porque las estamos cotejando con el resto del equipo”.

-Otro virus es el gravamen al combustible de los aviones. La ministra de Hacienda ha garantizado por escrito que no se aplicará en los territorios extrapeninsulares. El Ejecutivo canario cultiva, mientras, impuestos verdes a las actividades contaminantes, aunque reconoce que no están maduros…

“La desgracia de los canarios es que van a estar fritos vuelta y vuelta: primero te fríe a impuestos el presidente del Gobierno nacional y luego te fríen los del Gobierno autonómico. Nosotros estamos en contra de que las subidas de impuestos afecten a la economía. Se puede ser sostenible y medioambiental sin que haya una afección tan grave. Hay alternativas. Lo que más echo de menos es que los canarios se enteren por los medios de comunicación y que no haya habido una relación con las autoridades canarias para ver, antes de que surjan las ampollas, cuál es la mejor de las opciones. Una vez más, toman las decisiones de espaldas a Canarias”.

-¿La oposición ha tomado el pulso a las tensiones en la coalición entre el PSOE y UP?

“Bueno, lo que vemos todos los españoles es que los ministros están a gorrazos. Por ejemplo, la ministra de Trabajo [la comunista Yolanda Díaz] saca una guía de cómo hay que actuar ante el coronavirus y resulta que el ministro de Sanidad [Salvador Illa, secretario de Organización del PSC] le canta las cuarenta y le dice que eso es cosa suya, que se ha metido donde no la llaman y que se quite de en medio. La vicepresidenta [Carmen] Calvo se lleva fatal con la ministra [Irene] Montero porque están discutiendo quién tiene que liderar la ley de las libertades sexuales. Pedro Sánchez se ocupa de las guerras internas entre sus ministras y no de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos”.

-¿Actúa de bombero?

“Es que los bomberos apagan incendios”.

-¿Perciben ustedes que Podemos le está comiendo la tostada al PSOE?

“La mala imagen afecta por igual a todos los miembros del Gobierno. En la crisis del coronavirus no ha estado a la altura; en materia de política territorial, todo el Gobierno está sentado a la mesa con [Quim] Torra, que es un político inhabilitado y sigue manteniéndolo como un interlocutor para dar la independencia a Cataluña, y, en economía, todo el Gobierno por igual se dedica a proponer subidas de impuestos y a gastarse el dinero que no es suyo en despilfarros. No observo diferencias”.

-Esta semana se iba a debatir una iniciativa del Partido Popular para volver a catalogar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Lo que había prometido Pedro Sánchez en la campaña electoral…

“Se suspendió el pleno por el coronavirus. Queremos que la convocatoria de un referéndum ilegal sea delito. Pedro Sánchez engañó hasta a los suyos para ser presidente. Dijo que jamás pactaría con los independentistas y lo ha hecho, que no formaría un Gobierno con Podemos porque no podría dormir y ahora lo hace a pierna suelta… Pedro Sánchez ha hecho de la mentira una manera de hacer política y la política es la peor cualidad que puede tener un político, incluso peor que la ineficacia”.

-¿Las maletas del séquito de Delcy Rodríguez llevaban pastillas para dormir?

“No creo que fueran pastillas para dormir. Lo que había en esas maletas suena más a delictivo que a otra cosa, porque se saltaron todos los controles para que esta señora [vicepresidenta de Venezuela] estuviese en suelo español. Mintieron [José Luis] Ábalos y Sánchez”.

-En el Senado, Sánchez escurrió el bulto y llamó “búfalo” al portavoz del PP…

“Cuando alguien recurre a la descalificación para intentar escaparse de la respuesta, es malo. Sánchez demostró su carencia de escrúpulos”.

-Ciudadanos acaba de celebrar sus primarias. ¿El triunfo de Inés Arrimadas es una buena noticia para el Partido Popular?

“Deseo que sea una buena noticia para Ciudadanos. Lo que nosotros tratamos de explicar es que, si Ciudadanos hubiese aceptado España Suma, hoy tendríamos un presidente de la coalición y estaríamos adoptando medidas diferentes a las de Sánchez. La moraleja es muy sencilla: cada vez que el centro-derecha vota por separado, el que aplaude es Sánchez”.

-En el País Vasco, ¿la dimisión de Alfonso Alonso es un precio justo por la unidad? “La novedad en estas elecciones del País Vasco no es el candidato [Carlos Iturgaiz]. Es la primera vez que concurrimos el PP y Ciudadanos juntos, una oportunidad para que los constitucionalistas moderados tengan una alternativa única”.

-¿Habrá Presupuestos Generales del Estado en 2020?

“Dependerá de si Sánchez paga el precio que le piden sus socios. Ya ha dicho en el Congreso que su única alternativa es lo que ha hecho: Podemos y los independentistas”.

-Carmen Calvo se tira de los pelos y clama por el apoyo del PP…

“Sánchez ha dicho por activa y por pasiva que su única opción es la de Podemos y los independentistas. Todo lo demás sobra”.

-Decía que él iba en serio, pero le reclaman el IVA hasta las comunidades afines…

“La sanidad la hacen las comunidades autónomas y Sánchez tiene secuestrados 2.500 millones de los españoles dedicados a la sanidad [al día siguiente de esta entrevista, Sánchez comprometió la transferencia de 2.800 millones para reforzar la atención sanitaria]. No le da la gana pagar el IVA a las comunidades autónomas. No se ponen ni colorados con esto”.

-¿Los dos portavoces del Partido Popular en las Cortes están en armoniosa sintonía?

“Toda la dirección nacional compartimos los objetivos del presidente [Pablo] Casado, aunque somos diferentes y eso es una fortaleza. A nadie se nos pide que seamos iguales. ¡Qué aburrimiento! Es mucho mejor que haya matices. Formamos parte del mismo equipo”.

-¿Es una alucinación que involucren a Cayetana Álvarez de Toledo en la intimidación a los medios de comunicación?

“La frase más dura contra los medios de comunicación la ha pronunciado Pablo Iglesias [antes de ser vicepresidente]: ‘Todos los medios de comunicación privados deberían estar privados’. Y se le acusa de amenazar a periodistas”.

-Iglesias ha logrado una extensión de la moratoria de desahucios a los alquileres. ¿Se le encarece la hipoteca al presidente?

“El Partido Popular defiende la libertad; entre otras, la propiedad privada”.