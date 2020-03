La Policía Local de Garachico denuncia a un cura por celebrar una misa funeraria en pleno estado de alarma

La Policía Local de Garachico ha denunciado a un cura de dicha localidad norteña por celebrar una misa funeraria, incumpliendo así el real decreto vigente desde el pasado sábado sobre el estado de alarma.

Dicha misa tuvo lugar hoy previamente al sepelio de una vecina de la localidad, y a la misma acudió “demasiada gente”, según detalló un asistente a Daute Digital.

En realidad, el sacerdote no solo incumplió dicha norma legal, sino también las directrices marcadas por el Obispado de la Diócesis Nivariense, que es muy clara a este respecto: Nada de misas.

La actuación de la Policía Local cuenta con el aval del alcalde de Garachico, Heriberto González, quien desde su página de Facebook informa a este respecto.

Como recuerda el referido digital norteño, el real decreto dispone en su artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Pero aún es más concisa la Diócesis, que en el artículo 7 de sus disposiciones estipula que “en cuanto a las exequias de los fieles cristianos, para garantizar cuanto las autoridades sanitarias indican, sólo estarán presentes los familiares más cercanos, guardando las distancias entre personas y sin las acostumbradas manifestaciones afectivas, besos, abrazos, etc. En cuanto a las misas de funeral, se pospondrán hasta que sea controlada esta pandemia”.

Por su parte, el alcalde garachiquense publicó en la tarde de ayer en su página de Facebook que “sé que son circunstancias muy dolorosas pero, excepto los familiares directos en un máximo de 10, el resto de ciudadanos/-as no puede salir de su casa para dar el pésame. No está entre las cosas o actividades permitidas. Recuerden que un duelo en Vitoria ha sido uno de los principales focos de contagio en España.

Por favor, no es fácil para nadie decirle a alguien que no puede darle las condolencias a un amigo o a un vecino, pero las circunstancias que estamos viviendo lo obligan. Y sólo volveremos pronto a nuestra vida normal si todos/as cumplimos las normas que se han establecido.

Lo siento mucho. Sigo pidiendo máxima colaboración”.

Sobre las sanciones aplicables al caso, se consideran “infracciones graves con multas que van de 3001 hasta 60.000 euros a la realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no esta no sea constitutiva de infracción muy grave”.

Además, “se consideran infracciones muy graves con multas que van desde 60.001 euros hasta 600.000 euros a la realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Por otro lado, el incumplimiento de forma reiterada de las instrucciones recibidas de la autoridad competente o el incumplimiento de un requerimiento si comporta daños graves para la salud también se considera como infracción muy grave.