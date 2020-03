José Adrián Hernández Montoya: “La sequía es un tema de interés general; debe estar fuera del debate político”

José Adrián Hernández Montoya, al frente de una de las áreas de gestión más complejas en el escenario de sequía que sufre La Palma, Agricultura, acaba de tomar el relevo al frente de la vicepresidencia del Cabildo tras el nombramiento de Anselmo Pestana como nuevo delegado del Gobierno en Canarias. Tras 25 años en el Partido Socialista y con una amplia trayectoria en la política municipal que culminó tras una década como alcalde de Puntallana, Hernández defiende la búsqueda de soluciones desde el consenso, la única herramienta que entiende válida para hacer frente a los retos a los que se enfrenta La Palma. Confía en la estabilidad del pacto de Gobierno con el PP que define como “sólido y cohesionado” del que destaca “la honestidad” del grupo humano.

– Está al frente de la vicepresidencia del Cabildo y en un marco de enorme complejidad con el sector primario.

“Ser nombrado vicepresidente del Cabildo ha sido una situación sobrevenida que no estaba en ningún guión, pero Anselmo Pestana está al frente de una responsabilidad enorme, la de ser delegado del Gobierno en Canarias, lo cual tiene un significado especial para La Palma, con un reconocimiento merecido a un político de una isla no capitalina. El Partido Socialista ha valorado a Anselmo Pestana en su justa medida. Ahora a mí me toca asumir esta responsabilidad en la vicepresidencia del Cabildo sin arrugarme. Vamos a seguir en la misma línea de duro trabajo tras una reestructuración acertada, con Borja Perdomo al frente de la Consejería de Infraestructuras, y con la incorporación, a partir el lunes de María Rodríguez Acosta en la Consejería de Medio Ambiente, una política con experiencia en la gestión municipal, algo que considero clave para dar cualquier otro paso en la gestión de lo público, porque permite estar en contacto con los problemas de los vecinos y en su día a día y en la búsqueda de soluciones. En eso estamos en materia agraria en la Isla y en todos los ámbitos de actuación del grupo de Gobierno”.

– ¿Hay retos y claves definidas para afrontar esta nueva etapa?

“Yo creo firmemente en el trabajo en equipo. Mi único secreto ahora en la vicepresidencia y antes en el recorrido dentro de la política municipal y la insular es el trabajo, la constancia y la seriedad; no encuentro otro mecanismo para hacer frente a los retos y a los problemas a los que tenemos que responder los cargos públicos. En estos 25 años me he encontrado con circunstancias que me han hecho afianzarme en este convencimiento. Trabajo y seriedad, no hay ni trucos ni milagros y todo pasa por dar la cara”.

– Es presidente del PSOE palmero. Desde esa posición y ahora como vicepresidente ¿cree en la solidez del pacto con los populares o hay tensiones que hay que negar por sistema?

“Tengo una responsabilidad dentro del partido, pero el peso en ese ámbito lo tienen el secretario general del partido. Este pacto de gobierno es un pacto sólido y no lo digo de forma banal. Tuvimos una primera experiencia, entre 2013 y 2015 con los consejeros del Partido Popular y siempre lo he dicho: ese año y medio fue un año de avances importantes para La Palma, fue una experiencia satisfactoria. En este nuevo escenario este es un pacto de cohesión y colaboración. Hay muy buena sintonía personal y hay honestidad, y esos que son aspectos a los que damos importancia en lo cotidiano y en la vida personal, son muy importantes en la gestión política cuando se consolida un grupo que tiene que dar respuestas a los palmeros en tantos frentes. Vamos a terminar esta legislatura sin ninguna duda, con objetivos claros, un programa de gobierno y colaboración”.

– Hay crispación, preocupación e inquietud entre los agricultores, temen por su economía, por el sostén de sus familias y quieren agua para mantener su medio de vida.

“El problema de la sequía, seguido por el paro, son los dos grandes asuntos a los que tiene que hacer frente La Palma y este Cabildo. Si bien en el caso del desempleo la actividad económica ha ido mejorando progresivamente y se ha logrado rebajar la cifra de parados en más de 3.700 personas en los últimos años dejando atrás los peores años de la crisis con cifras preocupantes, en el caso de la sequía, tenemos que dar respuestas y estamos trabajando sin descanso para hacerlo. La agricultura en la Isla representa el 65% del PIB. Eso lo dice todo acerca de la importancia y la prioridad de los temas que, como la sequía, afectan a los agricultores. Hay que hacer la conversión a plátano ecológico y sacarlo fuera de la península buscando otros mercados europeos donde podemos ser competitivos. El cultivo del aguacate crece, lo que demuestra que estamos avanzando en la agrupación de las ocho organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) de Canarias para hacer una asociación de productores de aguacate y ser más competitivos”.

– En cuanto al cultivo del plátano ¿por qué no se ha apostado ya por el riego por goteo?

“Esta claro que ese es el camino y que la situación nos indica claramente que ese es el camino. Esto requiere de una estrecha colaboración, de coordinación. Las galerías, pozos y túnel de trasvase, que está aportando al sistema 2.000 pipas horas, y luego la distribución a través de los tres canales, Barlovento-Fuencaliente, además del que va desde Garafía, pasando por Puntagorda, Tijarafe y hasta Las Manchas y el que va por Las Breñas. Hay que poner más agua en el sistema, evitar las pérdidas en redes de riego y canales y luego el consumo del sector platanero, que tiene que ir al riego localizado. Los técnicos de agricultura lo tienen claro: en la comarca noreste de La Palma se está consumiendo un 30% más de agua de riego de la necesaria. Son datos objetivos, necesarios para entender la situación y buscar la eficiencia porque no nos podemos permitir gastar más de lo que necesitamos de un recurso tan necesario como el agua”.

-El cambio climático no depende de decisiones políticas pero sí obliga a tomar decisiones políticas.

“Todos tenemos que ser plenamente conscientes de que estamos ante un escenario totalmente distinto de hace 10 o 15 años. El agua es un asunto global y transversal. Tenemos que dar solución a las pérdidas en la red, con obras que garanticen la eficiencia y ser conscientes de el plátano necesita mucha agua y que el riego debe ser localizado y esta es una situación a la que ni las organizaciones agrarias ni los agricultores, ni este Cabildo puede dar la espalda. Hace algunos meses asistimos a una charla en Tenerife en la que se recordaban los excedentes de agua en Tenerife frente a la sequía de Gran Canaria años atrás. Actualmente en el sur de Tenerife todo el cultivo tiene riego localizado. Ese es el camino. Dentro de unos años en La Palma el riego localizado en la platanera debe ser una realidad para minimizar el consumo del agua. Eso pasa por una inversión y la articulación de ayudas y subvenciones para la reconversión y con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Estado y en un nuevo marco de inversión en redes de riego, de las que están en ejecución la de Los Sauces y la de Las Breñas”.

-Y que piensa del túnel de Trasvase. ¿Hay que perforarlo o no?

“Eso solo lo puede decidir el Consejo Insular de Aguas, donde están representados todos los partidos políticos, el sector agrario, los regantes, representantes de los ayuntamientos, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias y el ámbito privado. En ese foro se tienen que tomar las decisiones una vez todos los miembros del Consejo tienen todos los informes, el del ingeniero Carlos Soler y los del resto de los técnicos pero hay algo claro y objetivo: estamos consumiendo más agua del túnel de Trasvase de la que se va reponiendo. La difícil situación nos obliga a aplicar el principio de la prudencia y ver las alternativas: desde Santa Cruz de La Palma hasta Barlovento hay 13 pozos, tres de los cuales están en explotación. Vía convenio se puede poner en explotación algún pozo más para aportar agua al sistema”.

– Sus interlocutores son los propios agricultores, sus representantes y las organizaciones y la crispación es evidente.

“Crispar y enfrentar no está en mi manera de hacer las cosas. Estoy solo del lado de las soluciones. Los técnicos entrarán al túnel de Trasvase, algo que ya me ha confirmado el consejero de Aguas Carlos Cabrera. Además tenemos un pleno este lunes para analizar y debatir acerca de la sequía a petición de Coalición Canaria. La sequía es un tema de interés general que debe estar fuera del debate político. Esto es algo que debemos tener claro todos. Hacer política con esto no es serio porque está en juego el sector agrario de la Isla. En este asunto tan importante no puede valer el regate corto de los políticos y no me cabe la menor duda de que la oposición va a estar a la altura de las circunstancias. El foro del pleno del Cabildo es necesario pero la Junta de Gobierno y la Junta General del Consejo Insular de Aguas se convocará con esa amplia representación donde hay que escuchar a todas las partes. Mi posición es estar del lado de las soluciones porque más allá del túnel de Trasvase tenemos otras obras tan importantes como el Sifón de las Nieves, que cuenta con una potente inversión y que permitirá enviar agua por gravedad al Valle de Aridane, además tenemos otra tarea pendiente, la reutilización de aguas residuales”.

– Los cultivos de secano están en peligro en la Isla

“Estamos preparando las bases para publicar la convocatoria de ayudas para la viña. No en todo se puede poner riego localizado, pero la viña sí necesita riego durante el invierno y se va a hacer todo lo posible. Eso se ha tenido en cuenta en el marco presupuestario de este año, que incorpora 400.000 euros de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, con lo que disponemos de 6 millones de euros este año en el Presupuesto insular”.