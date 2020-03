Más de mil mascarillas en una semana

Orlando Basualto ha vuelto a coger la máquina de coser para junto con su mujer, Nayesia Cereceda, ponerse a confeccionar mascarillas de protección. Empezaron solos el viernes 20 marzo desde su taller de confección a medida y de arreglos de costura en el número 105 de la céntrica calle Herradores de La Laguna, pero a lo largo de toda la semana se ha ido creando una red de costureras voluntarias que trabajan desde sus casas. Ya han confeccionado mil mascarillas y trabajan en finalizar oras 3.000 más.

“Estábamos en casa y un día mi mujer, hablando con mi hijo, él le dijo que por qué no hacíamos mascarillas, que hacían falta, y me lo comentaron” y le ofrecieron su ayuda al Ayuntamiento de La Laguna. “Les dije que si hacían falta mascarillas, pues que yo tenía mi taller y que contaran con nosotros, e inmediatamente nos dijeron que sí, que las necesitaban”.

Dicho y hecho, este matrimonio de 60 años se puso manos a la obra. Orlando hacía tiempo que había dejado el taller, en el que continuaba trabajando su mujer, y se había dedicado en exclusiva a la abogacía, pero ahora ha vuelto a ponerse al frente de la máquina de coser para ayudar en esta época de crisis. “Yo tengo mi despacho pero, tal y como están las cosas, hemos vuelto a coger las máquinas, cortando, cosiendo y haciendo lo que haga falta”, señala este vecino de La Laguna.

Así, desde que el Ayuntamiento les confirmara la necesidad de mascarillas, “cogimos todas las telas que teníamos, fueron las que utilizamos al principio y que entregamos al Ayuntamiento el pasado lunes”, relata. Un total de 234 mascarillas que fueron a parar a los servicios sociales del Consistorio.

Donaciones

Pero la iniciativa comenzó a crecer según avanzaba la semana. Su hijo y su nuera publicitaron la labor que están haciendo a través de las redes sociales, y a partir de ahí se disparó el número de gente que quería colaborar donando materiales. “Una chica de aquí que tiene telas, de Retales Monteagudo, vino y nos donó dos rollos. Mercería Nieves, de La Laguna, nos donó también elásticos, y diversa gente anónima”, relata Orlando, quien destaca que “un grupo de profesores del instituto Fernando Estévez recogió dinero entre ellos y nos hizo una donación económica de 880 euros para comprar telas y elásticos”, lo que les ha permitido seguir adquiriendo todo el material que necesitaban. Con el taller también está colaborando un grupo de voluntarios del municipio, que se ha ofrecido a recoger y dejar tanto el material donado como “llevar los cortes de tela a los talleres que se han ofrecido” a ayudar en la confección. Porque, además, “este grupo, a su vez, se puso en contacto con costureras voluntarias de La Laguna, que ya son unas 20, y entonces hemos distribuido el trabajo y se les ha entregado el material para que ellas trabajen en sus casa”, creando así una red que está terminando de confeccionar en estos días otras tres mil mascarillas que sumar a las mil ya elaboradas y repartidas, explica Orlando. “Incluso hay gente que se ha ofrecido a venir a coser con nosotros, pero claro, eso no se puede… porque incluso le hemos dicho que no a nuestros hijos, que se han ofrecido, y les hemos dicho que no, que se queden en sus casas”, apunta este vecino.

“La verdad es que la respuesta ha sido bastante rápida y todo el mundo de manera desinteresada, como nosotros, que no vamos a cobrar nada a las instituciones, porque entendemos que hay que colaborar. Como nosotros podemos hacer esto, y este ejemplo ha cundido en todo el país, pues en vez de estar en casa sin hacer nada, estamos aquí colaborando y ayudando, y, además, a nosotros nos viene bien estar ocupados”, destaca.

Orlando y su mujer llegan al taller sobre las 09.00 horas, donde se quedan trabajando hasta las 19.30-20.00 horas, y, desde que comenzaran el pasado viernes, se han confeccionado ya unas mil mascarillas, de las que un primer lote fue a parar al Ayuntamiento de La Laguna. “Pero antes de ayer nos dijeron que ya estaban surtidos, y a partir de ahí hicimos un llamamiento a todos los que necesitaran, y se puso en contacto con nosotros un montón de gente, por ejemplo, desde Proyecto Hombre, Mensajeros de la Paz, el servicio de acción social de la Guardia Civil de Ofra, y una chica viene a buscar para el área de rayos del hospital para repartir entre todo el personal”, apunta. Y, de momento, no piensan parar. “Seguiremos hasta que cese la necesidad”, afirma Orlando. Y es que sí algo positivo se puede sacar en épocas de crisis, es que despierta el lado más solidario y altruista de la mayoría de la gente.

Esta iniciativa se suma a otras similares que han surgido por toda la Isla, y también en La Laguna, como la de las hermanas clarisas del Monasterio de Santa Clara, que realizan mascarillas para Cáritas.