Ramón Hernández: “Si no se jugara más esta temporada todas las competiciones quedarían anuladas”

El mundo del fútbol no es ajeno a la crisis del coronavirus que está azotando al planeta. Las competiciones profesionales y no profesionales están paralizadas desde hace dos semanas cuando el Gobierno decretó el Estado de Emergencia para combatir de la manera más eficaz a la pandemia del Covid-19. Clubes, dirigentes, futbolistas, árbitros, trabajadores del gremio y aficionados se preguntan que pasará con las competiciones que se han quedado a medio camino. Para arrojar un poco de luz al devenir de todas las incógnitas que rodean en estos tiempos de incertidumbre, DIARIO DE AVISOS pulsó las intenciones de la Federación Tinerfeña de Fútbol, en voz de su vicepresidente Ramón Hernández Baussou, de como afronta el ente federativo los dos escenarios posibles: reanudación de la Liga o anulación definitiva de la competición.

-Situación atípica lo que se está viviendo también en el mundo del fútbol con todas las categorías paralizadas desde hace unas semanas por causa de la crisis del coronavirus. ¿No se había vivido nunca una situación semejante desde que trabaja en la Federación Tinerfeña?

“Lo que está ocurriendo estas semanas nunca se había dado antes. Se dice que los momentos peores fueron con la Guerra Civil y con la II Guerra Mundial, que también acarrearon situaciones anómalas. La verdad es que nadie podía esperar que ocurriera algo así”.

-El Estado de Alarma se ha prolongado hasta el próximo 11 de abril por parte del gobierno. Pasan los días y cada vez hay menos fechas para que se reanuden las competiciones y se puedan concluir

“Hay que tener claro una cosa: nosotros no podemos hacer nada hasta que el Gobierno dictamine lo que se hará en caso de que las competiciones se puedan reanudar. Después de la resolución del Gobierno tendrá que ser la Federación Española de Fútbol la que tome las medidas oportunas en sintonía con el Gobierno. Una vez que estas dos situaciones se lleven a cabo hay que plantearse dos escenarios: el primero, que se anulen definitivamente todas las competiciones, qué ojalá no suceda pero lo hay que barajar tal y como está la situación. Con ese escenario, lo que hemos hablado en la Federación, sin tomar ninguna decisión al respecto, es que no sería justo descender a un equipo que matemáticamente no está descendido, ni ascender a otro que matemáticamente aún no lo esté. Si ese escenario es el que se presenta la idea es que todas las competiciones queden anuladas, y se empiece de cero la siguiente temporada. El segundo escenario es que se puedan reanudar las competiciones, y en ese caso ya tenemos estudiado lo que se podría hacer. Se respetarían las fechas de Tercera División si colocamos los partidos de los equipos que viajan entre semana, ya que no habría otra solución para acabar el 30 de junio. Sucedería tres cuartos de lo mismo con la División de Honor juvenil”.

-¿Qué tienen pensado para las categorías de formación si se reanudan las competiciones?

“En cuanto a la base no habría mayor problema porque la Federación Tinerfeña tiene numerosas competiciones de Copa y esas se juegan al final de temporada. Lo que haríamos sería prolongar las Ligas y anular las competiciones de Copa. Por ese lado estamos tranquilos. La mayor dificultad radica en el grupo Primero de El Hierro en el que militan cuatro equipos. Encajar esos equipos viajando entre semana es un problema, pero estamos estudiando todos los escenarios”.

-Otra de las cuestiones que están en el aire es que pasará con la final de la Copa Heliodoro Rodríguez López

“Esa cuestión también la hemos planteado en la Federación. Una de las ideas es ponerla como un torneo de pretemporada antes de arrancar la competición en el mes de agosto o principios de septiembre”.

-¿Habría mucho perjuicio económico para la Federación Tinerfeña de Fútbol en el caso de que no se juegue más esta temporada?

“Para nada. Afortunadamente los clubes ya han abonado los derechos federativos y de mutualidad. Donde estaría el perjuicio económico sería para los árbitros que dejarían de cobrar, además de que el Comité Técnico no ingresaría su parte para poder mantener las tareas administrativas”.

-En el hipotético caso de que no se juegue más esta temporada, ¿tendrían los clubes derecho a reclamar alguna idemnización a la Federación Tinerfeña por haber pagado por una temporada completa que no llegó a su fin?

“No se contempla esa posibilidad porque el seguro se paga y a veces se utiliza o no se utiliza. Eso es como cualquier otro seguro. No sé si jurídicamente hay razones para reclamar. Tendrían que manifestarse los servicios jurídicos de la Federación en ese sentido”.

-¿Percibe inquietud por parte de los clubes tinerfeños por la incertidumbre a la que están sometidos por saber si se vuelve a jugar esta temporada al fútbol?

“Como a nivel nacional el presidente Luis Rubiales ya ha dicho lo que opina al respecto, pues creo que casi todo el mundo lo tiene claro. La esperanza nuestra es que podamos acabar las competiciones. Otra de las posibilidades que se están barajando por la Federación Española y LaLiga de Fútbol Profesional es la de prorrogar las licencias, que concluyen el 30 de junio, un mes más y meter el mes de julio como si fuera de la temporada 19-20. Es otra de las posibilidades que podrían surgir hablando en el caso del fútbol profesional con la AFE y LaLiga de poder acabar la competición utilizando el mes de julio. Todo depende de lo que dictamine el Gobierno y lo que posteriormente haga la Federación Española de Fútbol”.

-¿Qué tal sintonía hay con la Federación Española que dirige Luis Rubiales?

“Bien. Siempre hemos sido respetuosos con la persona que está al frente de la Federación Española de Fútbol”.

-Ramón Hernández ejerció durante muchos años como secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol, pero ahora tras la última renovación de cargos desempeña el cargo de vicepresidente. ¿Qué diferencias ha encontrado entre ambos cargos?

“El trabajo administrativo no es el mismo. Ahora estoy en otras labores, viendo proyectos, trabajando más hacia lo externo. Mi compañero Javi López, que es el nuevo secretario de la Federación Tinerfeña, lo está haciendo fantásticamente bien”.

–Secretario, vicepresidente…¿aspira algún día presidir la Federación Tinerfeña de Fútbol?

“No lo sé. Sinceramente no me quita el sueño. Ya se verá. El presidente es Juan Padrón y tiene el mandato hasta el 2022. Más allá de ahí es una perdida de tiempo. Llegado el momento ya decidiremos”.

-¿En que medida perjudica al fútbol tinerfeño y canario que Juan Padrón no ocupe una de las vicepresidencias de la Federación Española como sucedió antaño?

“Blanco y en botella… Fueron muchas las ayudas que hizo Juan Padrón para el fútbol español, el fútbol canario y el fútbol tinerfeño. La actuación del presidente fue muy importante para llevar a cabo diferentes proyectos en beneficio del mundo del fútbol”.