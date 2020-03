Rosa Aguilar pidió fortalecer la ULL para llevarla a la vanguardia

La Universidad de La Laguna celebró ayer su Día Institucional con una ceremonia en el Paraninfo durante la que se entregaron diversas distinciones.

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, apeló a los representantes políticos para que sigan invirtiendo en la educación superior. “Luchemos para que los que menos tienen se vean fortalecidos en la Universidad pública, renovemos nuestras plantillas y no perdamos talento. Hagamos de las universidades públicas canarias centros de vanguardia del conocimiento”. Aguilar aludió a los riesgos de tener una mala financiación, entre ellas “no se podría mitigar la brecha social, ni investigar, fortalecer y renovar el cuerpo docente, internacionalizarse, ser competitiva ni tener futuro. Se desperdiciaría su talento y perdería a los investigadores senior que se jubilan sin capacidad para dar entrada a jóvenes valores”.

“La institución tiene inercia más que suficiente para rodar sola, casi sin rumbo, pero estoy segura de que ninguno de nosotros no queremos eso, queremos transformarla de verdad, día a día y sacar el potencial de los profesionales de esta casa para dar lo mejor”, enfatizó. Rosa Aguilar señaló que trabajará para lograr la actualización de la institución, “cambiando las formas de relacionarnos con nuestros alumnos y alumnas, desarrollando servicios que nos permitan generar comunidad, creando sinergias y oportunidades para seguir avanzando”.

Así, citó como ejemplos la plataforma de buen gobierno donde se podrá ver los proyectos institucionales en vigor y su grado de cumplimiento; una aplicación que permitirá acceder a través de móviles a servicios como la consulta de calificaciones o la reserva de actividades deportivas, y el recientemente aprobado Plan de Organización Docente del próximo curso. “La Universidad ya no puede seguir siendo la institución que conocimos en el siglo XX. Estamos en un cambio de paradigma, nuestros públicos quieren servicios y respuestas inmediatas, demandan experiencias personalizadas con la administración, no entienden de colas ni de demoras, y no comprenden que no se les responda”, expresó.

Durante la gala se entregaron los premios instituciones de la ULL. En la categoría a las Mejores Prácticas en Administración y Servicios fue galardonada con el primer premio la iniciativa Pausa saludable en la Universidad de La Laguna, promovida por servicios de Deportes y de Biblioteca Universitaria, con el segundo Bibliolab, realizado por la Biblioteca de Informática, y el tercero recayó en Procedimiento de Trabajo de Fin de Máster. Primera fase: Actas individuales digitales, realizado por el Negociado de Estudios de Posgrado, de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado.

El Premio de Investigación recayó en Juan José Salazar, del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa, mientras que el galardón a la Internacionalización fue concedido a Jacob Lorenzo, por su trayectoria científica y académica en ámbitos relacionados con la cooperación al desarrollo, y Santiago Torres, por su proyecto Grupos de Trabajo de los Sellos Internacionales de Calidad Euro-Inf, EUR-ACE y Chemistry Quality Eurabel. Se concedió un accésit a la Innovación y Transferencia Educativa a Competencia docente del Maestro en formación en enseñanza de la Medida y la Geometría, realizado por Israel García y su equipo. El Premio de Mecenazgo fue para el Cabildo de Tenerife. Mientras, Alumni ULL entregó sus galardones, entre ellos el Alonso de Nava Grimón, a Eliseo Izquierdo, periodista y cronista de La Laguna.