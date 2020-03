Xisela Aranda: “El deporte femenino ha llegado para quedarse, no es un boom pasajero”

Xisela Aranda marcó el primer gol en la historia del equipo sénior femenino de la Fundación Canaria del CD Tenerife y sueña con marcar también el que permita al equipo blanquiazul ascender a la Liga Iberdrola, aunque, como ella mismo dice, para eso queda mucho. Ella mejor que nadie conoce el crecimiento que ha experimentado el deporte femenino en los últimos años.

-¿El crecimiento del fútbol femenino tiene cimientos sólidos o es un boom momentáneo?

“De verdad pienso que el deporte femenino ha llegado para quedarse. Se ha trabajado mucho para tener una estructura y no es un boom pasajero. La sociedad ve lo que le damos y ahora se ven partidos de fútbol y de baloncesto femenino, mundiales, voleibol, etc. Lo importante es que hay un montón de deportistas que están llegando a las casas. Las niñas, que son las que vienen por detrás, tienen referentes y esas niñas cuando ven a las jugadoras en la tele, dirán que ellas quieren llegar también ahí. Yo no empecé jugando al fútbol porque no había opciones, no había nada. Solo podía jugar al fútbol sala con chicos. Pero ahora hay un infantil, un alevín y el club nos pone un montón de cosas, entrenadores, fisios, recuperadores, clases de apoyo para las que están estudiando. Eso es brutal. Esto va a más, pero con una estructura sólida”.

-¿Falta quizás algo de apoyo de entidades privadas?

“El patrocinio es fundamental, para todo. Yo lo he vivido con un deporte individual en el que te tenías que buscar la vida para todo. Yo creo que las cosas están cambiando. Antes eran los equipos o los deportistas los que tenían que ir a pedir. Ahora son las empresas las que dicen que quieren estar en los proyectos. Quieren estar presentes en el deporte femenino y eso es muy importante”.

-Se habla mucho del boom actual del deporte femenino, pero es que aquí, en Canarias, el deporte femenino siempre ha tenido un papel muy relevante. No hay más que recordar al mítico CV Tenerife con el inolvidable Quico Cabrera. ¿Esto lo nota usted más al venir de la península?

“El canario cuida lo suyo y lo suyo es el deporte, da igual que sea masculino o femenino. esa es la perspectiva que yo tengo. Y también en el mundo empresarial. El canario tira por lo suyo, y por eso tenemos tantos equipos. Esto no es casualidad, sino que hay una apuesta detrás. En península se debería tomar ejemplo de como se hacen las cosas en Canarias”.

-¿Hacia dónde tiene que dirigirse el deporte femenino para seguir creciendo?

“Pues las empresas privadas tienen que dar más, y repito que en Canarias se apuesta mucho, pero aún falta. Vivir del deporte es complicado. Además, tenemos que hacer mucho más visible el deporte femenino, porque el que lo ve, se engancha y eso me ha pasado. Hay gente que no había visto un partido de fútbol femenino y tras ver uno, me dice que ahora no se los pierde. Así con todos los deportes. Siempre digo que si no te ven, no existes. Los medios de comunicación tienen que mostrar a la sociedad los deportes femeninos. Por mucho que seas bueno en una disciplina, si nadie te saca, no vas a ser referente para nadie”.

-¿Por el mero hecho de ser mujer, encuentra más dificultades a la hora de trabajar, entrenar, jugar fines de semana y demás?

“La verdad es que no y toda mi vida lo he hecho así. Siempre lo he podido compatibilizar y me ha servido para superarme, porque al final tienes que tener disciplina y esfuerzo”.

De campeona española de squash a fichar por el Tenerife

Xisela se presentó en las pruebas de selección que puso en marcha desde el Área de Fútbol Femenino el Tenerife sin saber cuál era su posición en el campo. Nunca antes había jugado un partido de fútbol. Sin embargo, Xisela tenía un pasado reciente de deportista de élite a nivel mundial. Conquistó siete campeonatos de España de squash y disputó varias citas mundialistas al frente de la selección española. Hoy es la pichichi del equipo con 40 goles.