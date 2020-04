Abbas Moujir: “El 20% de los comercios no volverá a abrir”

El comercio minorista cerrará este año con pérdidas de unos 25.000 millones de euros por el impacto del cierre de establecimientos como consecuencia del coronavirus, según las estimaciones realizadas por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). El sector confía en que se recupere la actividad comercial dentro de un mes o mes y medio, y prevé un descenso de la facturación del 10% este año tras alcanzar el pasado año unas ventas que rondaban los 250.000 millones de euros. En Canarias, la situación del comercio y la restauración es dramática, puesto que es una actividad que depende mucho del turismo y este será uno de los sectores que más tarde se recuperará. “Vamos a perder más ventas que en 2008 y cuando finalice el estado de alarma el 20% de los comercios y locales de restauración no volverán a abrir”.

-¿Siente que todas las miradas están puestas en el sector del turismo y se han olvidado del comercio?

“Bueno, la verdad es que nos sentimos un poco abandonados. Somos un sector que, al igual que el turismo, se ha visto muy perjudicado por el decreto del estado de alarma. Hay más de 220.000 personas trabajando en los cerca de 85.000 comercios y locales de restauración que hay en las Islas. Hay mucha gente que se está viendo perjudicada por el cierre y muchos ya me han dicho que no van a abrir una vez finalice el estado de alarma. Según nuestros cálculos serán entorno al 20% los que cierren definitivamente”.

-¿Ni siquiera con las medidas económicas que el Gobierno está aprobando?

“No están siendo medidas claras. Lo que nosotros pedimos es una moratoria o aplazamiento por un año de todos los impuestos. También pedimos, al igual que se está haciendo en otras comunidades autónomas, ayudas directas para que el empresario pueda tener liquidez y poder aguantar. Serían ayudas de 600 a 1.200 euros”.

-¿El comercio online y el reparto a domicilio no han ayudado?

“No. En el caso del sector textil, el comercio online ha caído el 90%. ¿Quién va a realizar una compra online si no va a poder salir de casa? En alimentación y servicio a domicilio las ventas han ido a mejor, pero para aquellos que ya tenían este servicio antes. Tenga en cuenta que añadir este servicio supone una inversión extra para el empresario que ha tenido que prepararse con las medidas preventivas adecuadas para el reparto”.

-¿Y qué va a ocurrir con todo el stock de las tiendas cuando los comercios puedan levantar la persiana?

“La mayoría de los comercios ya tenían en marzo comprada la temporada de primavera/verano y como el estado de alarma fue decretado el 14 de marzo no se pudo poner a la venta, pero sí tuvieron que pagar a los proveedores. Me pregunta qué pasará cuando se pueda abrir, pues que los grandes comercios y las grandes franquicias saldrán con elevadísimos descuentos que los pequeños comercios no podrán asumir. El comercio venía de una campaña floja de Navidad y ahora perderá las campañas del Padre, Semana Santa, de la Madre y las Fiestas de Mayo. En la restauración pasa lo mismo. Venían de unos Carnavales flojos y cuando se pueda abrir, seguramente habrá restricciones y tendrán que reducir aforo. Pero lo que me preocupa son los comercios de las zonas turísticas, que están muertos”.