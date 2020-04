Celso Albelo canta desde Roma Siete rosas e invita a consumir producto canario en tiempos de confinamiento

“El amor y la música son los mejores antídotos para combatir el confinamiento”, afirma convencido el tenor tinerfeño de fama internacional Celso Albelo desde su domicilio en Roma. “Mientras no tengamos una vacuna contra el coronavirus de la Covid-19 debemos ser fuertes, muy pacientes y, ante todo, no relajarnos ni echar por la borda todo el esfuerzo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas quedándonos en casa junto a nuestros seres queridos”. El cantante canario, que reside en la capital italiana desde hace años, pero que siempre ha confesado sentir un profundo amor y nostalgia por sus islas, le ha pillado el confinamiento junto a su familia e hijos en Roma y ha grabado un vídeo en el que interpreta la canción popular Siete rosas inundado de añoranza, y con la que invita a canalizar ese amor en el producto canario. “Es algo que he realizado con mucho cariño y con los medios que tenía a mi alcance”, explica; “creo que en los momentos difíciles en los que vivimos debemos sentir orgullo por lo nuestro y consumir producto local; la insularidad nos ha marcado y nos hace especiales, son momentos de demostrar no solo orgullo, sino también el amor por lo nuestro”.

Siete rosas es una canción del compositor Antonio González Santamaría y del letrista Diego García Cabrera creada durante la Guerra Civil, un tema inspirado en el recuerdo de su archipiélago natal y que, más tarde (1942), se estrenaría en el cancionero del grupo Los Huaracheros. Albelo ha reinterpretado el título como Ocho rosas, un guiño a la decisión en junio de 2019 del Senado que aprobó por unanimidad el reconocimiento de La Graciosa, hasta entonces considerada un islote, como la octava isla habitada del archipiélago canario.

El tenor español, que como tantos artistas líricos ha visto interrumpida su agenda más inmediata a causa de la crisis provocada por la Covid-19, espera que el mercado operístico internacional, un sector que como tantos otros se ha visto profundamente afectado, ”pueda retomar el pulso lo antes posible, pero mientras tanto debemos ayudarnos entre todos; esto solo lo superaremos unidos”, concluye.