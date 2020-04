El descontrol motiva el archivo del robo de piezas en el caso Grúas

El formidable descontrol existente en el depósito municipal donde debían resguardarse los vehículos retirados por el servicio municipal de grúas del Ayuntamiento de La Laguna, entonces en manos de Coalición Canaria, ha propiciado que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya dado la razón al Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de Los Adelantados que, tras una larguísima instrucción (la primera denuncia se presentó en 2011), se resignó a sobreseer provisionalmente (archivar) el presunto robo de piezas en dichos vehículos para su posterior venta en Internet.Y todo ello a pesar de que, si bien la instructora entiende que hay indicios suficientes de la comisión de dicho delito, no ha logrado identificar plenamente a los responsables de los mismos, siquiera para poder celebrar un juicio.

Esta decisión, respaldada ahora por la Audiencia (como adelantó ayer Canarias Ahora), se produce a pesar del buen trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil, que incluso estuvo tan avispada como para llamar al teléfono en el que se anunciaba la venta de dichas piezas y simular interés por un carburador. Era tal el descaro con que se actuaba, que el número de teléfono era el mismo al que debían llamar los laguneros si querían el servicio municipal desde la zona de La Cuesta, y que a la cita con los guardias acudió el propio responsable del depósito aludido.

Pero, a pesar de los datos aportados por los trabajadores que no eran afines al entonces alcalde Fernando Clavijo, la Audiencia comparte que “la instructora (en su auto de sobreseimiento) expone que si bien efectivamente podían haber desaparecido vehículos y piezas, no hay elementos para fijar una posible autoría por cuanto en el depósito había un total descontrol sobre lo depositado, no existiendo inventarios y teniendo acceso los trabajadores al lugar”.

Resta recordar que ese asunto, si bien conectado al famoso caso Grúas dado que fue esta denuncia de los trabajadores la que originó toda la investigación judicial posterior, es independiente del proceso por el que sigue imputado el entonces alcalde lagunero y expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, que sigue su curso en el Tribunal Supremo.