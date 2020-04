El nuevo viral en redes. ¿Escuchas Yanny o Laurel?

Todos recordamos aquel reto viral que surgió hace meses en Twitter. En una fotografía podía apreciarse un vestido que unos veían azul y negro y otros blanco y dorado. Lo cierto es que, después de muchos debates, no llegamos a ponernos de acuerdo, pero lo que viene ahora tiene toda la pinta de ser aún más controvertido.

Se trata de una grabación en la que una voz masculina pronuncia un nombre. Para unos “dice claramente” Yanny, para otros, igual de claro, lo que pronuncia es Laurel. ¿Qué escuchas tú?

Han dado explicaciones, como la siguiente.

Me pasaron esto: https://t.co/qvpayewJwH

Lo cierto es que el debate en redes no para.

Ayer escucha Yanny todo el rato, hoy Laurel. I am crazy yet? https://t.co/BS6P133FA9

Esto no me explica por qué unas veces oigo yanny y otras laurel… ¡no me vale! pic.twitter.com/2hDQdv4S9O

— Alejandro Macías (@alemaciasblanco) April 8, 2020