La construcción, dispuesta a asumir la responsabilidad de la recuperación económica canaria

La construcción es el único sector que en estos momentos puede contribuir a la recuperación económica de las Islas una vez que finalice el estado de alarma. El turismo, el comercio, el ocio y la hostelería, principales actividades económicas del Archipiélago, no se reanudarán, con suerte, hasta finales del verano o, en el peor de los casos, hasta los últimos meses de 2020. Sin embargo, la construcción está ya en funcionamiento y, además, es el sector al que las medidas sanitarias y de distanciamiento social menos afectarán, ya que en la mayoría de los casos se trabaja al aire libre.

El presidente de la Federación Provincial de la Construcción, Óscar Izquierdo, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que el sector quiere asumir “la responsabilidad” de iniciar la recuperación económica y social de las Islas, para que, una vez finalizada la pandemia, se unan el turismo y el comercio. “De lo que se trata ahora es de ofrecer empleo para que la actividad vuelva, y la construcción es uno de los sectores que puede generar una gran cantidad de empleo, no solo directo, sino también indirecto y reactivar la economía”. Para ello, Izquierdo reclamó una serie de medidas a la administración, entre ellas la agilidad en la obra pública. “Las obras de infraestructuras tienen importantes impactos en la capacidad productiva de todos los demás sectores económicos. Por cada millón de euros de producción se generan 15 puestos de trabajo. En términos generales, el sector genera el 10% de la actividad económica en Canarias”.

Para garantizar el futuro del sector y una pronta recuperación económica general, es fundamental que las licitaciones públicas no se congelen o, en su caso, se adelanten, aprovechando las posibilidades que ofrece la digitalización. “Las distintas administraciones públicas deberían adelantar la tramitación de licitaciones de obra pública por vía telemática, permitiendo con ello adelantar trabajo, y acelerar de esta manera su recuperación y reactivación, para cuando se supere la actual situación. Si tramitaciones tales como la redacción de proyectos, licitaciones, ofertas, aperturas de plicas, adjudicaciones, etc, se ralentizan o no se adelantan, el coste de arrancar con un mínimo de producción futura no va a ser posible para el sector. “Esto permitiría que al levantarse el estado de alarma, las empresas ya contaran con una cartera de obras a ejecutar, lo que permitiría que la economía se reactivase rápidamente, se generarían de inmediato puestos de trabajo, tanto en las obras y sus subsectores vinculados, como en las actividades comerciales y de restauración que genera a su alrededor, lo cual permitiría un beneficio general”, declaró.

Izquierdo pide que las ferreterías puedan abrir a no solo mayoristas

El Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma no consideró que las ferreterías fuesen comercios de primera necesidad y eso ha llevado a muchos establecimientos a mantener una mínima actividad, solo a través de teléfono o e-commerce. Únicamente aquellos que están dados de alta, como mayoristas, pueden mantener la actividad. Óscar Izquierdo señala que, además de a la construcción, las ferreterías también dan servicio a los ciudadanos, como iluminación o pinturas.