Pedro Martín, dispuesto a romper con Cs si prospera una moción en Santa Cruz

El presidente del Cabildo de Tenerife y secretario insular del PSOE, Pedro Martín, lo tiene muy claro desde el minuto uno de esta incipiente crisis política que amenaza con desestabilizar a las dos principales instituciones de la Isla.

Si prosperase una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife gracias a la imprescindible firma de la nueva concejala de Ciudadanos en la Corporación de la capital, Evelyn Afonso, el que fuera alcalde de Guía de Isora daría por finiquitado el acuerdo de gobierno que suscribió con este partido, y en especial con su vicepresidente, Enrique Arriaga (Cs), para propiciar la salida de Carlos Alonso de la presidencia insular al comienzo de este mandato.

Según ha podido conocer DIARIO DE AVISOS en fuentes próximas a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín ha apercibido ya a Enrique Arriaga de que el éxito de una eventual moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz provocaría la inmediata ruptura del pacto para el Gobierno insular suscrito en su día.

Para ello, hay que tener en cuenta que, aunque se produjera esa ruptura entre PSOE y Ciudadanos, no peligraría la continuidad de Pedro Martín al frente de la principal Corporación de Tenerife, dado que la legislación vigente no permite , en la práctica, presentar una segunda moción de censura por parte de cualquier fuerza política de la oposición en lo que resta de la actual legislatura. O, lo que es lo mismo, nuestro ordenamiento jurídico solo permite la presentación de una moción de censura en cada periodo legislativo.

Cabe recordar que la Presidencia del Cabildo es un cargo de elección directa en Canarias, y corresponde al candidato de la lista más votada. Así, los consejeros de la Corporación insular pueden presentar una moción de censura, como ocurriera en julio pasado, lo que propició la salida de Coalición Canaria del Gobierno insular después de 32 años ininterrumpidos al frente de la misma.

En resumen, si Evelyn Alonso, como integrante de Ciudadanos, respalda una moción de censura en el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, la formación naranja no solo no ganaría cuotas de poder que no tenga ya, sino que además perdería su influyente rol en la gestión del Cabildo de Tenerife, que hoy detentan Arriaga y Concepción Rivero.