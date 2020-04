Raquel Delgado: “De la mano con el Real Unión, queremos hacer un proyecto más ambicioso para el próximo curso”

La presidenta de la UD Tacuense, Raquel Delgado, empieza a ver la luz al final del túnel tras una temporada llena de sinsabores por la trayectoria deportiva de su equipo en el grupo sur de la Reto Iberdrola. Hasta la llegada de la pandemia mundial del coronavirus, el conjunto de Taco ocupaba posición de descenso. Pero, tras la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol en la que se propone que esta temporada concluya sin descensos, el equipo lagunero tiene muchas papeletas para continuar la próxima temporada en categoría nacional. Raquel Delgado, una luchadora incansable pese a los avatares económicos y deportivos que acarrea un club, es optimista y cree que la propuesta del presidente de la Federación, Luis Rubiales, saldrá adelante.

-¿Qué le parece la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de dar ya por acabada la temporada 2019-20, y con el añadido de que no hayan descensos?

“Considero que es una propuesta acertada porque lo que prima ahora es la salud de todos. Está claro que nos beneficia y evita que sigamos luchando en el terreno de juego por la permanencia, aunque el equipo había ganado muchos enteros antes del parón. Las jugadoras querían jugar porque estaban convencidas de que lograrían el objetivo. Ahora tenemos más tiempo para planificar la próxima temporada, sin la incertidumbre de saber en que categoría jugamos”.

-Una propuesta qué está sobre la mesa, pero que aún no es definitiva

“Es un plan que ha pasado la Federación Española a las territoriales, pero viniendo de quien viene normalmente tendría que salir adelante”.

-¿Cómo analiza la trayectoria de la UD Tacuense en las veintidós jornadas que se jugaron hasta la llegada del Covid-19 ?

“La verdad es que la categoría nos cogió un poco por sorpresa. No pensamos que fuera tan competitiva. Poco a poco se fueron tomando decisiones y ahora el equipo con Abraham García había cogido un ritmo muy bueno y con posibilidades de salir del descenso”.

-De cara a la próxima temporada, ¿qué errores no volvería a cometer la directiva de la UD Tacuense?

“No es que se trate de errores, sino de saber amoldarse a las exigencias de la categoría. Ahora yendo de la mano con el Real Unión aspiramos hacer un proyecto más ambicioso y competitivo para la próxima temporada”.

-¿Abraham García seguirá al frente de la dirección técnica del primer equipo?

“Hasta que no se anule la actual competición no hemos tomado ninguna decisión, pero hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo con las chicas”.

-Si ya de por sí para los clubes modestos tienen una lucha constante con el tema económico, ahora con esta pandemia del coronavirus se acrecienta mucho más

“Se pierden patrocinadores, se pierden las taquilla, pero el daño es menor si se suspende definitivamente la competición. En el caso de que se reanude la liga y se juegue en julio y agosto, la problemática sería mucho mayor. De todos modos, ahora lo importante es que todo estemos bien”.

-La UD Tacuense no es solo el equipo femenino de categoría nacional, sino que cuenta con equipos en las distintas categorías. ¿El club es partidario que la Federación Tinerfeña anule la competición en el fútbol de formación, para empezar de cero la próxima temporada?

“Sería lo más lógico. Si no nos queremos arriesgar con la salud de las personas mayores imaginate con los niños. No es necesario correr ningún riesgo y lo normal sería que se anulara todo y empezar de cero el próximo curso”.

-¿Cómo lleva el confinamiento de estas semanas la presidenta de la UD Tacuense?

“Por suerte puedo teletrabajar y el día a día del club me mantiene bastante ocupada. También dedico tiempo para hacer ejercicios y pasar los días de la mejor manera posible. Hablo con la familia y hablo con los entrenadores para cumplir con todo lo que acarrea el mantenimiento del club”.