Román Rodríguez: “Perderemos entre 15 y 20 puntos del PIB: de 7.000 a 10.000 millones de euros”

La imprevisible catástrofe mundial provocada por esta pandemia sorprende a Canarias cuando aún es reciente el histórico cambio político en nuestra Comunidad Autónoma con el regreso del PSOE al poder regional gracias a una coalición entre cuyos socios sobresale Nueva Canarias, con Román Rodríguez (La Aldea de San Nicolás, 1956) a cargo de la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. Como, además, es doctor en Medicina, estamos ante un personaje clave para saber cómo está Canarias ahora, cuando el estado de alarma cumple tres semanas, pero, sobre todo, hacia dónde va en un futuro que, vistas sus respuestas, no es bueno y, para hacerle frente, requiere de medidas excepcionales.

-¿Cómo es su día a día durante el estado de alarma?

“Desde el principio han sido jornadas muy intensas, con 12 horas de trabajo diario, al igual que le ocurre al presidente [Ángel Víctor Torres]”.

-¿No dedica algún momento del día para darse una pausa?

“Cuando llego a casa aprovecho para estar con los míos todo lo que puedo, que no es mucho tiempo, claro. Lo que hago es un poco de deporte entre paredes, y ese momento me ayuda a desconectar un poco, a aclarar las ideas. Pero han sido muchas horas leyendo informes y análisis de todo tipo, sobre todo de temas sanitarios y económicos”.

-¿Cuáles son hoy las prioridades del Gobierno de Canarias?

“Las prioridades ahora son el confinamiento, extremar las medidas higiénicas y disponer de los materiales necesarios en los hospitales. También garantizar los servicios públicos básico y ayudar a los más vulnerables y los más afectados: familias, trabajadores y empresas”.

-¿Qué aprendemos de esta crisis en lo sanitario?

“Permítame antes lamentar las pérdidas humanas como consecuencia de la pandemia. Quiero expresar mi más sincero sentimiento de dolor y condolencia a los familiares y allegados de las víctimas. En cuanto a su pregunta, entiendo que hay que pedir disculpas al personal sanitario, al que agradecemos su entrega y profesionalidad ejemplar, pero que no ha dispuesto de toda la protección necesaria porque desde las administraciones públicas no se ha conseguido dotarlos como merecen”.

-¿Por qué esa falta de previsión o, al menos, por qué no se ha corregido antes?

“Hay que reconocer que la dirección centralizada del Gobierno de España para la compra del material necesario ha sido un fracaso. Esa decisión provocó que las comunidades autónomas estuviésemos a la expectativa y, al final, cuando vimos que el sistema no funcionaba, acabamos llegando tarde a los mercados, cuando ya eran puro mercadeo, aunque en Canarias estamos intentando resolverlo por nuestra cuenta. Esta misma semana ha llegado material comprado por nuestro Gobierno, y pronto llegará más”.

-¿El reparto del material existente ha sido el más adecuado?

“La verdad es que no. La distribución de tests y material de protección por el Ministerio de Sanidad se ha realizado con criterios más que discutibles. Debieron distribuirse con equidad por población”.

-Además del material, también se ha echado de menos más personal en la Sanidad.

“Por eso hemos contratado a 700 trabajadores más”.

-¿Cómo está Canarias ahora?

“La situación de Canarias ha sido y es más esperanzadora que la del resto de España”.

-¿Por qué?

·”Aquí los contagios locales se produjeron más tarde. Cuando se decretó el confinamiento, la situación no era tan crítica y se ha podido abordar mejor. La insularidad, que produce aislamiento por sí misma, y el clima también nos han favorecido. Además, la población de las Islas merece un reconocimiento extraordinario por su comportamiento cívico, responsable y solidario durante el confinamiento. Una actitud ejemplar que nos distingue como pueblo y que ha de ser uno de los cimientos de nuestro futuro inmediato.

-¿Es optimista sobre cuándo empezará el levantamiento gradual de las restricciones?

“La profesionalidad y entrega del personal sanitario, y el comportamiento ejemplar de la gente, unido a nuestro alejamiento geográfico, permiten que abriguemos la esperanza de empezar la vuelta a la normalidad en un plazo no muy largo”.

-Justo ahora se ha relevado a la consejera regional de Sanidad. ¿Cómo lo justifica?

“Mis análisis sobre la anterior dirección sanitaria los expuse dentro del Gobierno desde tiempo atrás, pero la sustitución es una decisión del presidente. No puedo entrar en más detalle porque las deliberaciones del Consejo de Gobierno son confidenciales”.

-Si en lo sanitario ya se advierten brotes verdes, en lo económico no. ¿Cómo está de liquidez la Comunidad?

“Como las demás administraciones públicas. Todas vamos a tener en breve un gravísimo problema de falta de liquidez, por la caída brutal de ingresos y el aumento de gastos, que es inevitable”.

-¿Esa falta de liquidez supondrá en breve una amenaza para nóminas o servicios esenciales?

“No, para nada. Necesitamos un sector público fuerte y solvente para garantizar el Estado de Bienestar. Es la única manera de afrontar y superar esta situación crítica sobrevenida. Por eso, tenemos como prioridad garantizar el pago de las nóminas a los 63.000 empleados públicos de la Administración autonómica (incluidos los 25.000 de la Sanidad) porque se ha evidenciado que su papel es crucial, estratégico para sostener el sistema. Nuestro compromiso se refleja en que el 80% del presupuesto se destina a servicios públicos”.

-¿Cómo salimos de esta?

“La solución para mantener los servicios públicos e impulsar la recuperación económica en Canarias pasa por que el Gobierno de España concrete la suspensión de las reglas de gasto, liberando superávit y remanentes. Y que la Unión Europea (UE) autorice un endeudamiento mancomunado entre los países miembros. Si no, tendremos que endeudarnos por cuenta propia, y será con peores condiciones. Es necesario que la UE asuma una una política fiscal y monetaria con presupuestos adicionales y acordes con una situación tan crítica”.

-¿Y si no es así?

“Si Madrid y Bruselas no facilitan el endeudamiento, ante la tremenda caída de ingresos, no nos quedará más remedio que reasignar gastos para concentrarlos en sanidad, servicios sociales y los sectores productivos. Nos negamos a hacer recortes como se hicieron en la crisis anterior con un daño a los servicios esenciales que ahora estamos padeciendo. Nos vamos a resistir a eso con uñas y dientes; por eso, exigimos la opción del endeudamiento. Imagínese que recortáramos el sueldo a los funcionarios, como hace unos años, eso significaría recortarle el sueldo a nuestros sanitarios, docentes, policías… La verdad, no creo que fuera justo ni que los canarios quieran eso”.

-Las cifras del paro prueban que Canarias lo sufre más que el resto del país. ¿Es así?

“Está claro que sí. El Gobierno de España tiene que entender que en Canarias estaremos peor que la media por nuestra dependencia de los servicios y particularmente del turismo, que supone el 35% de la economía y que prevé unas pérdidas de 5.000 millones de euros en un cuatrimestre por el cierre del sector. Ya se lo he explicado a la ministra de Hacienda, pero tendré que insistir en exigir el trato singularizado al que tenemos derecho, ya que, por ejemplo en el caso del endeudamiento, somos la comunidad autónoma con más margen para hacerlo. Esta es la clave para mantener los servicios públicos, que se revelado como vitales para quien tuviera dudas”.

-¿Se atreve a dar cifras de los efectos en la economía canaria?

“En conjunto, vamos a perder entre 15 y 20 puntos del PIB, lo que supone entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Por eso, el Estado y la UE han de comprometerse con Canarias por el mayor impacto de la crisis, insisto, debido al peso del turismo”.

-¿Algún motivo que invite al optimismo?

“Mire, a pesar de estas previsiones negativas, no nos resignaremos. Tenemos en Canarias conocimiento, talento y experiencia suficientes para darle la vuelta a la situación e incluso volverla positiva. Lo que hemos de hacer es aprender de lo sucedido. Hay que girar nuestra economía hacia la sostenibilidad, la investigación y las nuevas tecnologías, por supuesto, siendo realistas y sin olvidar que el turismo representa el 40% del empleo en las Islas”.

-Un turismo que no se recuperará de la noche a la mañana…

“Fue una decisión difícil que se adoptó tras estudiarla mucho con los afectados y el Gobierno de España, pero era lo que había que hacer y se acertó. Es verdad que la recuperación no será de un día para otro. Y también tenemos que optar la economía verde y azul, que incluso pueden ligarse a la actividad turística. Otra de las enseñanzas de esta crisis es la necesidad de potenciar otros sectores, particularmente el primario (agricultura, ganadería y pesca), una actividad esencial para disminuir nuestra dependencia del abastecimiento exterior, además de como oportunidad para generar empleo”.

-¿Habrá que reconstruir Canarias?

“En cierto modo, claro que sí. Pero tenemos que apostar entre todos por un plan de reconstrucción de Canarias con la participación de los partidos políticos, las organizaciones sociales y empresariales, y también las universidades. Si sumamos fuerzas en la misma dirección, el Gobierno estatal tendrá que hacernos caso y habrá más posibilidades de que nos recuperemos de esta crisis. El Gobierno de Canarias puede canalizar ese gran pacto, pero necesita un compromiso lo más amplio posible para sensibilizar a Madrid y que lo respalde”.

-¿Es factible ese gran pacto?

“La respuesta de partidos, sindicatos y empresarios, con los que estamos en continua comunicación, ha sido ejemplar en Canarias. Si hay unión nos irá mejor a todos”.

El endeudamiento como remedio para no tener que hacer recortes

Aunque Román Rodríguez espera que España y Europa estén a la altura de la situación actual y cumplan con Canarias dada su vulnerabilidad económica por la caída del turismo, reconoce que solo el endeudamiento podrá evitar los temidos recortes.