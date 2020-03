Santa Cruz activa un plan de choque con 14 líneas de apoyo al tejido productivo de la capital

Hasta 14 líneas distintas son las que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, ya ha perfilado en un ambicioso plan de choque para paliar los efectos de la crisis sanitaria que vive el país en el tejido productivo de la capital, unas ayudas que se repartirán por todo el municipio.

Así lo avanzó ayer la alcaldesa, Patricia Hernández, junto a la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, en una comparecencia pública. Tal y como detalló Hernández, durante esas primeras semanas una de las medidas de ese plan que ya se ha puesto en marcha es la de agilizar el pago a proveedores, inyectando así liquidez a las empresas. Ese desembolso supone que desde el Ayuntamiento ya se hayan pagado facturas por valor a tres millones de euros y que desde los organismos autónomos se hayan liquidado otros nueve millones. “En total vamos a inyectar unos 20 millones de euros a la economía de estas empresas en cuanto se complete el pago de facturas pendientes”.

Respecto al resto de medidas específicas, la principal, la de ayudas directas para la pequeñas y mediana empresa, también para los autónomos, aún no ha sido cuantificada, pero, según la alcaldesa, “ya tenemos redactadas unas bases para la solicitud de ayudas dirigidas al tejido empresarial y se concretarán en cuanto el resto de administraciones terminen de perfilar las suyas”. Y es que, apuntó Patricia Hernández, Santa Cruz no quiere duplicar ayudas y sí llegar a donde no lleguen esos otros estímulos económicos procedentes del resto de organismos públicos.

En cualquier caso será una partida “importante” que la alcaldesa espera poder detraer del superávit municipal si finalmente el Gobierno central autoriza a los consistorios a usar ese dinero también para el estímulo empresarial.

La primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, explicó en su intervención que estas iniciativas están dirigidas a dar apoyo al tejido productivo, tanto ahora como una vez que pase esta situación de crisis. “Las medidas son un primer paquete y se pueden ir ampliando en las próximas semanas, en función de las necesidades que se vayan detectando”, detalló. “Las ayudas directas están orientadas a facilitar el mantenimiento de la actividad, del empleo, y a amortiguar la caída de ingresos”, explicó Zambudio. “Somos conscientes de que tenemos que sostener a nuestras empresas para que cuando todo pase puedan recuperar más fácilmente la actividad”, añadió.

Asimismo, enumeró las medidas y entre ellas están la suspensión del cobro a las empresas que ocupan el vivero municipal, además de fomentar las contrataciones públicas a las entidades de la capital y pagarles por adelantado, “siempre que legalmente podamos hacerlo”.

Observatorio económico

Una de las iniciativas más destacadas es la puesta en marcha de un observatorio económico social del Covid-19 en Santa Cruz. “El objetivo de esta herramienta es conocer la repercusión del estado de alarma en nuestro tejido productivo. Vamos a identificar y monitorizar las empresas, ver cuales están más afectadas y en qué parte del municipio”.

Para conseguir dotar de información al observatorio y hacer un mejor seguimiento de la situación, Zambudio explicó que se ha creado un canal de comunicación específico con las asociaciones empresariales, “con un contacto permanente”. A eso se une la web ya en funcionamiento, www.santacruzgestionacovid.com. “Además, vamos a potenciar el comercio electrónico con una plataforma virtual, en la que se potencie el comercio minorista”.

“En cuanto el estado de alarma nos lo permita”, añadió la edil de Promoción Económica, “se procederá a la contratación urgente de un portal de formación online para que cualquier persona empadronada pueda acceder gratis a esta formación, en la que habrá idiomas, marketing, comercio…”.