Canarias pide aclaraciones sobre el compromiso firmado con Bildu

Diario de Avisos / Agencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha realizado gestiones para que se aclare el contenido del compromiso entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu sobre la reforma laboral en lo que se refiere a los criterios financiación y endeudamiento específicos en País Vasco y Navarra. “No es imaginable que exista una fórmula de financiación y endeudamiento distinta” para unos y para otros, comunicó ayer Julio Pérez tras la reunión semanal del Consejo, donde se ha recibido con “sorpresa” el acuerdo financiero.

El portavoz detalló que “se han hecho gestiones para saber exactamente cuál es el alcance” y “parece que ha habido algunas aclaraciones sobre el contenido” del documento, en alusión a la rectificación del PSOE.

“Queremos pensar” que “la ventana que se abre para la mejora de la financiación vía endeudamiento y gasto” va a ser la misma para todos, recalcó el consejero de Sanidad, en funciones, y de Administraciones Públicas.

En cuanto a que finalmente se autorice al uso del superávit presupuestario por parte de la comunidad autónoma de Canarias y las entidades locales (ayuntamientos y cabildos), Pérez apuntó que depende de lo que se decida en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, porque será el que determine el margen de maniobra que a su vez tenga España. “Nuestro deseo es que se pueda utilizar el superávit”, añadió. Asimismo, reivindicó las demandas del Archipiélago en el reparto de los 16.000 millones de euros entre las regiones para la recuperación de la crisis del coronavirus. Canarias plantea que se considere el número de pruebas PCR en cada comunidad y que se priorice el criterio poblacional: “Todo el mundo en España sabe que la situación económica de Canarias es muy singular, porque nuestra dependencia del turismo es mucho mayor que en ningún otro lado”. Pérez confía en la “sensibilidad” y la “empatía” del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante estas circunstancias. A su entender, hay “señales” que indican que comprende esta circunstancia económica singular, y citó el apoyo a que el primer vuelo preparado por la Organización Mundial del Turismo con garantías sanitarias tenga por destino el Archipiélago.Además, indicó que aún no se ha hablado con el Gobierno central sobre un plan específico para el turismo canario ni se han hecho propuestas concretas.

En lo que respecta a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), se mostró convencido de que se prorrogarán hasta el 31 de diciembre “si es necesario”. No obstante, Pérez espera que los hoteles empiecen a abrir de forma progresiva, en línea con la desescalada: “No veo motivo para que estén sin trabajar hasta el 31 de diciembre. Una cosa es prever el escenario económico derivado de la pandemia, pero no me sitúo en una catástrofe. A lo mejor, dentro de dos meses se puede empezar a recuperar el turismo, puesto que algunos países de la Unión Europea van a empezar a eliminar las restricciones a los viajes el 15 de junio. Eso será casi más importante que lo que hagamos nosotros”. En tal sentido, no dio por supuesto que los trabajadores de los hoteles estarán desempleados hasta el final del ejercicio.

La Gomera, El Hierro y La Graciosa llevan desde el lunes en la fase 2 de la desescalada y el propósito es que las demás islas se incorporen la semana entrante. Ello permitirá más actividad económica y una mayor movilidad. Precisamente, se está elaborando un protocolo para el uso de las playas, cuyas medidas se irán “calibrando” conforme avance el desconfinamiento, y se estudia que algunas escuelas recuperen algo de actividad.