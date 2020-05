Canarias se enfrenta desde mañana al gran reto de evitar un repunte funesto

Los canarios han cumplido con nota hasta ahora. Se acertó en la respuesta al primer positivo en España por la Covid-19, como también hubo tino a la hora de aislar a unos mil turistas en un hotel de Adeje. Luego, nuestros sanitarios mantuvieron a raya (a pesar de que al principio carecían del material necesario) el aluvión de casos que, lamentablemente, ha costado la vida a 148 personas en las Islas. Y, cuando llegó la hora del confinamiento domiciliario, la respuesta ciudadana resultó ejemplar más allá de los incívicos de turno, felizmente muy minoritarios.

Sin embargo, todo ello no servirá de nada si, a partir de mañana lunes, los canarios no superan el tremendo reto de reiniciar la actividad económica y social sin que ello suponga un repunte de contagios que, inevitablemente, no solo se cobraría más víctimas mortales en el Archipiélago sino que también supondría tirar por la borda lo hasta ahora conseguido y el retorno del aislamiento, lo que aún agravaría más la de por sí pavorosa crisis económica a la que se enfrenta Canarias.

En la medida de lo posible, se dan las condiciones para que todo salga bien si impera la sensatez entre los principales interesados, que son los ciudadanos.

Para evitar las temidas aglomeraciones, ciudades como Santa Cruz de Tenerife han cerrado carriles al tráfico, reducido la velocidad de los vehículos y eliminados aparcamientos en siete grandes zonas de la capital, que son la avenidas Marítima y de Anaga y plaza de España; parque de La Granja; La Gallega; avenida de Los Majuelos; avenida de los Príncipes de España y barrio de Las Delicias; zona de Añaza; y entorno del Parque Marítimo.

En cuanto al necesario material de protección, su escasez ya no es tal, por cuanto en las Islas, a día de ayer, se había suministrado un total de 1.194.662 mascarillas, 644.387 guantes de nitrilo y 103.400 dispositivos de detección, según los datos facilitados desde la Subdelegación del Gobierno.

Entre las principales medidas establecidas para esta Fase 1 (en la que ya estaban los aproximadamente 34.000 residentes en La Gomera, El HIerro y La Graciosa), cabe recordar que se sigue recomendando el teletrabajo en la medida de lo posible.

En el ámbito social, se permite circular por la Isla. Asimismo, se flexibilizan las medidas para la contención de la enfermedad aplicables a los velatorios y entierros. Igualmente, se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo.

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura de los locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, y con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie de exposición, así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal.

Igualmente, en este ámbito, se establecen las condiciones de seguridad e higiene aplicables al abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, a través de la red de suministro de venta ambulante (mercadillos).

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, limitándose al 50% el número de mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior.

En materia de servicios sociales se dispone la apertura de todos los centros de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

En materia de educación se podrá proceder a la apertura de centros educativos y universitarios para desinfección, acondicionamiento y realización de funciones administrativas. Asimismo, se dispone la reapertura de laboratorios universitarios para las funciones propias.

Se recuperan en esta primera fase las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como de información bibliográfica y bibliotecaria.

Se posibilita la reapertura de los museos, de cualquier titularidad y gestión, para permitir las visitas a la colección y a las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el aforo previsto para cada una de sus salas y espacios públicos.

Y se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público los hoteles y establecimientos turísticos. Así, entre otros aspectos se permite que se puedan llevar a cabo servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento, y exclusivamente con respecto a los clientes hospedados, aunque las zonas comunes están vedadas.

Los cines, teatros y demás pueden reabrir pero con limitaciones

Vuelve la cultura, aunque con limitaciones. Según detallaba ayer el BOE, “podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales siempre que no superen un tercio del aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de 30 personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de 2000 personas, y siempre que cumplan las medidas de distanciamiento e higiene .

Las CC.AA. podrán ajustar la franja horaria del paseo para menores de 14

Las comunidades y ciudades autónomas que pasan mañana a la fase 1 de desescalada podrán ajustar hasta dos horas antes o dos horas después la franja horaria reservada a los paseos de menores de 14 años, que quedaba limitada entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Así lo recoge la orden de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Concretamente, señala que las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que en su ámbito territorial las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas.

Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

Las principales dudas

Franjas horarias

Las franjas horarias se mantienen para los paseos y los deportes, pero no cuentan para las actividades que se incorporan al entrar en la Fase 1. Por decirlo de otro modo, si lo que pretende es ir a la terraza de un bar, a un hotel o a un concesionario (este necesita cita previa, ojo) puede ir a cualquier hora dentro del horario de apertura, claro.

Segunda residencia

Tras las dudas de ayer sábado, se aclara que sí se puede acudir a una segunda residencia siempre y cuando, en el caso de Canarias, ésta se encuentre en la misma Isla.

Abren las canchas

Todo ciudadano, sea deportista federado o no, podrá acceder a una instalación deportiva siempre y cuando se respeten las normas. Estamos hablando de las que son al aire libre, hay que reservar previamente y solo para la práctica de deportes individuales o máximo dos personas si no hay contacto. Quedan excluidas las piscinas y zonas de agua.

Nada de reclamos

Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que

puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro como fuera.

¿Y las terrazas?

Solo al aire libre y con un aforo limitado a la mitad del anteriormente autorizado. Entre las mesas o aglomeraciones de mesas, dos metros de distancia.

Reuniones

Se permiten las reuniones sociales, ya en el exterior o en domicilios, siempre que no superen las diez personas y se respete el distanciamiento social previsto.