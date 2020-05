Desconcierto total tras este tuit de la Consejería de Sanidad sobre las mascarillas

Es uno de las grandes interrogantes sin respuesta de la pandemia. ¿Es necesario el uso de mascarillas en la calle? El otro es sobre la necesidad de hacer test, o de no hacerlos, o de hacerlos a personas con los síntomas, o de hacerlos rápidos, o PCR,… Nos hemos convertido todos en aprendices de epidemiología en estos pocos meses en los que algo diminuto, invisible, ha puesto patas arriba el mundo que conocemos llevándose por delante la vida de decenas de miles de personas en todo el planeta. Y todavía a día de hoy siguen saliendo estudios, más estudios, simulaciones y más modelos que vaticinan que nuestro incómodo y mortal vecino ha llegado para quedarse un tiempo.

Probablemente la culpa la tenga el constante ir y venir de informaciones contradictorias por parte de organizaciones, expertos (de los de verdad, no de los aprendices a marchas forzadas) y autoridades en la materia. Si uno mira alrededor se da cuenta de que esto va por barrios, qué digo, por países, pero lo que está claro a día de hoy y a la vista de todas las informaciones es que mejor con mascarilla que sin ella. No importa cual sea la motivación o teoría de la conspiración en la que podamos basarnos para intentar discernir por qué desde el Gobierno de España se insiste tanto en lo de que no es obligatorio el uso de la mascarilla. Sírvase usted mismo. Pero lo que sí parece poco acertado es que desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se desaconseje su uso en la calle con tanta rotundidad y con un mensaje más propio de un titular del Huffington Post o de Buzzfeed que de un organismo público. Y claro, se ha desatado el caos tuitero. Las respuestas las hay de todo tipo. Algunos ríen por no llorar, pero ninguno aplaude la alegre afirmación del ‘community’ de turno.

NO, no tienes que llevar mascarilla por la calle. La mascarilla higiénica sirve para que no contagies a los demás cuando no es posible mantener distancia de seguridad con otras personas. @SanidadGobCan @PresiCan @VicepresiCan @EducacionCan @012Gobcan @JuventudCanaria pic.twitter.com/uRqTogcVI5 — CanariaSaludable (@CanSaludable) May 7, 2020

Sirve para no contagiar, si la llevamos todos…. tic toc — 🐾 (@MC_LPGC) May 7, 2020

Pero si yo me la pongo y tú te la pones y tod@s nos la ponemos, disminuye la probabilidad notoriamente. Distancia, mascarilla e higiene. Todo es fundamental. Esta siendo complicado mantener las distancias. — Beatriz Placeres💯❤️ (@BeatrizPlacere5) May 7, 2020

Entonces si trabajo en urgencias y tengo contacto diario con posibles casos se COVID-19 puedo salir a la calle sin mascarilla? Yujuuuuuuu… pic.twitter.com/nGrKQIQmNO — Javi 🇮🇨 (@TheVi2iV) May 7, 2020

No contento con ello, desde la propia cuenta, tal vez tratando de dar fundamento a esa rotunda sentencia, o tal vez tratando de sacudirse (sin éxito) la pelonera que está recibiendo, han retuiteado el tuit de un enfermero en Fuerteventura que parece ser el origen de tan trabajado meme informativo. En un ilustrativo vídeo el sanitario nos da sus razones justificando el por qué no debemos usar la mascarilla en la calle. Con menos éxito aún este que la cuenta del Gobierno de Canarias…

La #mascarilla solo es necesaria si no es posible mantener el distanciamiento social y si las usamos de una manera correcta. @SEMPSPH @somosAsenca @SaludPublicaCan @CanSaludable pic.twitter.com/yVYgdaVWtB — Julián Ojanguren (@juli_ojanguren) May 7, 2020

Tu estás zumbao.

Lo de estudiar poco una vez que te aceptan dentro?

Hay miles de documentos que confirman el uso de mascarilla como método de protección

En lugares cerrados, con aire acondicionado y similares por mucha distancia que se guarde uno se contagia.@CanSaludable MG??? — Frenezy Game(r) Over (@FrenezyGamer) May 7, 2020

Infórmese un poco con @PabloFuente

Le vendrá bien para decir semejante irresponsabilidad. — yomisma (@bubbliya) May 7, 2020

Pero por favor!! Acaso no ha visto o leído usted los estudios que muestran que solo con respirar o nuestro aliento podemos contagiar?? Las mascarillas deberían ser obligatorias — Lilian (@Lilian26141433) May 7, 2020

El debate está servido y a todas estas mañana tendré que salir yo a la calle a dar mi rutinario paseo al que ahora tengo derecho sin saber qué hacer con la mascarilla ¿Qué hago doctor?