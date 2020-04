El desconfinamiento, marcado por la ‘rebelión’ del sector de la hostelería

El anuncio de que, a partir de mañana y con un horario delimitado, podamos salir a la calle de forma individual o acompañados de una persona con la que convivamos en el mismo domicilio, ha sido bien acogido por la mayor parte de la población, tras pasar seis semanas de confinamiento. No obstante, el sector de la hostelería, que tiene la mirada puesta en el próximo día 11, cuando podrá abrir sus puertas adaptándose a la nueva normalidad, ha manifestado su oposición a que se establezca una limitación de aforo en las terrazas (planteado para un 30%), puesto que, en caso de tener que acatar dicha restricción, consideran que no les será rentable reanudar su actividad.

Ante la demanda dada a conocer por asociaciones de empresarios de todo el país, incluidas algunas organizaciones canarias, y santacruceras en particular, la ministra para la Transición Ecológica y encargada de tutelar el proceso de desescalada, Teresa Ribera, respondió en Radio Nacional que la reapertura a partir de la fecha indicada “no se impone a nadie”. Por tanto, dirigiéndose a los críticos con las medidas decretadas, señaló que “el que no se sienta cómodo, que no abra”.

Mientras se perfilan los detalles relativos a los medios de prevención con los que deben ir ataviados los empleados que regresen a sus puestos de trabajo próximamente, ya se han definido las franjas horarias en las que se podrá salir desde mañana. De 06.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00 horas, se podrá hacer deporte individualmente y dar un paseo con una de las personas con las que hayamos estado confinados a lo largo de estas últimas semanas, sin salir del término municipal y a una distancia máxima de un kilómetro de nuestro domicilio. Los mayores, por su parte, podrán abandonar sus viviendas para tomar el aire de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Asimismo, los menores de hasta 14 años, que tenían permitida la salida desde el pasado fin de semana, se tendrán que adaptar a una franja que se prolongará desde las doce del mediodía hasta las siete de la tarde.

RECUPERACIÓN

En lo referente a la ansiada recuperación económica, que mantiene en vilo a representantes de los diferentes sectores productivos, el Gobierno de Canarias presentará hoy a los partidos políticos con representación, a las federaciones de municipios y cabildos, a la patronal y a los sindicatos, su plan para la reconstrucción de las Islas. Un documento que el Ejecutivo espera aprobar con aportaciones del mayor número de actores posibles, de ahí que haya planificado encuentros con cada uno de ellos, para, finalmente, suscribir un gran pacto.