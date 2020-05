Juan José Martínez: “CC no está en clave de censura; es la alcaldesa la que debe asegurar apoyos”

Se cumple un año de las elecciones tras las cuales CC dejó de gobernar en Santa Cruz después de casi 30 años. Juan José Martínez es su portavoz y, aunque admite que hay que hacer autocrítica siempre, recuerda que ganaron en las urnas y que si no gobiernan es debido a “componendas políticas”, “legítimas” pero que no casan en lo que a ideologías se refieren, haciendo referencia a UP y Cs. Insiste en que “no estamos en clave de moción de censura” cuando se le pregunta si van a presentar una contra la actual alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, para, a continuación, señalar que ella es la única que puede propiciar esa moción si no es capaz de mantener los actuales apoyos. En caso de que eso pase, CC no se pronuncia, “es política ficción”.

-¿Qué valoración hace CC de este primer año de gobierno?

“La valoración de la acción de gobierno no puede ser positiva, o puede serlo solo parcialmente, en el sentido de que han mantenido la inercia de los proyectos que venían impulsados por nosotros en el mandato anterior. Pero, por otra parte, Santa Cruz ha experimentado una pérdida de capacidad de gestión, de liderar, de ideas nuevas… es algo evidente”.

-Por ejemplo…

“Con motivo de esta crisis se echa de menos el liderazgo de la capital de Canarias en mucho aspectos, desde la reivindicación del movimiento municipal como es exigir el uso del superávit hasta la adopción de medidas, algo en lo que vamos por detrás. Llegamos tarde y mal, y con escasa capacidad de respuesta. La única innovación que ha impulsado Santa Cruz, y desde nuestro punto de vista bastante discutible, es la cabalgata anunciadora de las medidas del Covid. Santa Cruz ha perdido solvencia y capacidad de gestión”.

-¿Cómo es la relación con el actual equipo de Gobierno?

“En esta crisis, desde el primer momento, el presidente del grupo municipal, José Manuel Bermúdez, ofreció toda la colaboración y apoyo al grupo de Gobierno, además fuimos los precursores del pacto por Santa Cruz, que se aprueba mañana en el pleno, y que, a diferencia de otras administraciones, donde son los que gobiernan los que impulsan un gran pacto, en el caso de Santa Cruz ha sido el principal partido de la oposición y del pleno el que lo ha ofrecido. Más allá de eso nos hemos encontrado con todo tipo de obstáculos”.

-¿Se refiere a la celebración de los plenos?

“Entre otras cosas. El primer mes estuvimos de acuerdo en suspender el pleno, pero desde el 1 de abril era posible su celebración. Esperamos que mañana no haya ningún impedimento de última hora para celebrarlo. Prueba de que era posible es que todas las administraciones de cualquier índole han celebrado sus órganos de gobierno, y desde luego que digan que es por falta de capacidad tecnológica sonroja cuando en otros ayuntamientos más pequeños no han tenido ningún problema”.

-El secretario del pleno alegó inseguridad jurídica…

“La misma que han tenido los plenos de La Laguna, Arona, el Cabildo… Hay fórmulas para todo. Desde el 11 de mayo hay un informe que acreditaba la celebración de plenos. Esto es un ejemplo más de la parálisis y la falta de liderazgo de este grupo de Gobierno”.

-Hay voces que acusan a CC de querer un pleno a toda costa para poder presentar una moción de censura una vez que se sustituya a Juan Ramón Lazcano…

“No estamos en ninguna clave de moción de censura. La única que ha hablado de ello es la alcaldesa que la ha considerada miserable, imagino que igual de miserable que la que se aprobó el lunes en La Oliva. Lo que queríamos era un pleno para hablar de las medidas para paliar esta crisis, propugnar un gran pacto por Santa Cruz, que no solo sea un pacto de las fuerza políticas, sino que se abran a todas la sociedad chicharrera y que sus propuesta se sumen”.

-¿Entonces, CC no va a presentar una moción de censura?

“Insisto, no estamos en esa clave. Es el grupo de Gobierno el que tiene un pacto. No tenemos nada que presentar. Hay un concejal que dimite, y habrá otro que se incorpore, y serán las relaciones entre los partidos que apoyan al actual grupo de Gobierno las que establezcan cómo se recomponen esas mayorías. Es, por tanto, responsabilidad de la alcaldesa articular las mayorías que les permitan mantener su postura de gobierno. Nosotros no estamos en eso”.

-En caso de que cambiara esa relación entre los grupos, porque uno de ellos deje de apoyar, ¿qué postura adoptaría CC?

“Eso es hablar de política ficción. Lo mismo puede pasar en el Cabildo o Gobierno de Canarias, no es una situación específica de Santa Cruz. Lo único que es real es que nuestro grupo está ahora mismo trabajando con los ciudadanos. Hemos celebrado más de 45 videoconferencias con los distintos colectivos que conforman la sociedad chicharrera, para escucharles y saber cuáles son sus preocupaciones, sus propuestas de cara a salir lo antes posible y si puede ser reforzados”.

-¿En este primer año, desde la oposición, ha habido tiempo para hacer autocrítica?

“Nosotros ganamos las elecciones, sacamos más votos y más concejales, somos la primera fuerza política. Nunca es suficiente, siempre hay que preguntarse por qué no alcanzamos la mayoría absoluta, siempre hay que tener esa ambición, y ver de qué manera nuestras propuestas en el futuro pueden mejorar. Autocrítica hay que hacer siempre, aún ganando hay que hacerlo, y todo pasa por la cercanía. Muchos colectivos nos han dicho que somos los primero que hablamos con ellos en esta crisis, y esa es la clave, seguir con humildad, solvencia, con vocación de gobierno”.

-¿Y, entonces, cómo explica que no gobierne CC?

“Al final el resultado fue otro, que no dependía tanto de nosotros, como de componendas políticas, algunas contranatura, todas legítimas, porque es legítimo el pacto de Gobierno que hay ahora en Santa Cruz, pero es muy difícil hablar de un pacto que une a Podemos con Ciudadanos, no tanto con el PSOE…”.

-¿No se cree que UP tenga un pacto solo con el PSOE, no con Cs?

“Claro que no. Solo hay que verlo en las votaciones, no hay ninguna en la que no se vote de forme unánime, y las posiciones, hasta en asuntos por nimios que sean, son las mismas, que podrían disimular un poco, por otra parte. Lo cierto es que hay un pacto sólido entre las tres fuerzas políticas, que insisto en que es legítimo, pero que sorprende por la distinta orientación política de quienes lo componen”.