Los Llanos incumplió el año pasado la regla de gasto y dejó de ejecutar 6 millones

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, gobernado por el Partido Popular, incumplió en 2019 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. Así se desprende de un informe elaborado por el personal municipal, en el que se constatan algunos aspectos relativos a la gestión de los populares el año pasado, especialmente en el periodo previo a las elecciones.

Izquierda Unida Canaria, por medio de su único concejal en la localidad, Felipe Ramos, denunció en la última sesión plenaria que “el grupo de Gobierno no profundizó en el contenido del documento económico porque no le daba unos buenos datos”. Y, en días posteriores al encuentro, ha manifestado su sorpresa ante el anuncio de la institución en el que señalaba que cuenta con 6,6 millones de euros de remanente; una cifra que, entiende, en realidad refleja la “baja ejecución en las obras de inversión realizada en los últimos ejercicios, lo que supone menos economía productiva”, por lo que Ramos asegura no compartir “el triunfalismo” referente a la gestión.

Asimismo, la formación de izquierdas afirma que el PP, “con su alcaldesa [Noelia García Leal] al frente, intenta tapar su mala gestión económica en 2019, orientada a actuaciones previas a las elecciones municipales del 26 de mayo”. En concreto, habla de que “la desviación entre lo presupuestado y lo gastado”, más que a “una mayor inversión en políticas sociales”, responde a “intereses electoralistas”.

Se trata de un punto en el que también coincidió el PSOE, cuyo portavoz, Robert Nazco, indicó que se trata de “un Gobierno carente de gestión real”, habida cuenta de los incumplimientos ya mencionados y que “el presupuesto sufrió una importante merma en los dos primeros trimestres de dicha anualidad (2019), coincidiendo con el periodo de las elecciones municipales”. En este sentido, los socialistas lamentaron que el dinero de los contribuyentes aridanense “haya podido ser utilizado con fines electoralistas”.

Por último, el partido del puño y la rosa mostró su incomprensión a que el PP votara en contra de la moción presentada por Coalición Canaria en el pleno, a la que se unió toda la oposición, puesto que contenía medidas de estímulo para hacer frente a la pandemia, que está azotando duramente a la población más vulnerable del municipio. “Una vez más, se evidencia que para este grupo de Gobierno hay otras prioridades diferentes a las del bien común”.