“No nos creemos que lo sucedido con Yatra y lo de Juan Luis Guerra sean casos aislados”

“Unidas Podemos (UP) llevará a la Fiscalía Anticorrupción el expediente del contrato del concierto de Sebastián Yatra la próxima semana o la siguiente. Vamos a pedir que se vincule al caso Juan Luis Guerra y que, además, se investiguen los contratos en los que participan los mismos actores. Es decir, el gobierno municipal de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife y Radio Club. Porque las presuntas irregularidades detectadas en dos contrataciones distintas apuntan a la posibilidad de que no se trate de hechos aislados”.

Quien así habla es el concejal de Izquierda Unida y líder de UP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, una voz autorizada dado que su grupo municipal es el único que no dudó en denunciar ante la Justicia el llamado caso Juan Luis Guerra a pesar de las evidentes sospechas que despierta el mismo. Para dejar constancia de ello, basta con recordar que en la contratación del dominicano para el Carnaval de 2019 hay un desfase de 88.815,69 euros entre lo fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas existente y lo que realmente se pagó, así como que se abonó un cuarto de millón de euros por adelantado a Alfredo Moré (supuesto detentador de los derechos sobre Guerra) sin que consten las facturas que debía presentar para ello.

De nuevo, ha sido DIARIO DE AVISOS el medio que ha adelantado que, un año antes, el mismo equipo de gobierno municipal, con CC al frente y siendo responsable de Fiestas la edil Gladys de León, pagó a Radio Club las cantidades estipuladas (40.660 euros) por la actuación de un cantante colombiano, Sebastián Yatra, que finalmente nunca intervino en ese Carnaval.

Pese a que Yatra figuraba como gran estrella del contrato con la emisora para los conciertos de 2018 en la propuesta que da validez a que la contratación se adjudicase a dedo (procedimiento negociado sin publicidad y tramitación de urgencia, en términos legales), el Organismo Autónomo de Fiestas obvió tal ausencia y mantuvo el trato como se fijó en un inicio, a tal punto que firmó definitivamente el contrato y lo pagó a sabiendas de la presunta irregularidad, dado que lo hizo (16 de febrero de 2018) cuatro días después de constatarse la ausencia de Yatra, previsto para el 12 de febrero de 2018.

Además de otras presuntas irregularidades, hay otra harto llamativa: el secretario municipal validó (21 de febrero) tanto el contrato como los tres pagos (en total 176.550 euros) después de haberse llevado a cabo los mismos.

ALFREDO MORÉ, PIEZA CLAVE DEL CASO JUAN LUIS GUERRA, REPITE

Aunque el cuestionable expediente de contratación para la actuación de Juan Luis Guerra para el Carnaval santacrucero de 2019 se inició en favor de Radio Club, finalmente fue adjudicado a nombre de Alfredo Moré, un exbailarín del Tropicana afincado en Tenerife que regenta una academia de salsa en La Cuesta súbitamente ascendido a nada menos que agente exclusivo del dominicano para esas fechas. Curiosamente, Moré [como la edil, Gladys de León y la directora de Radio Club, Lourdes Santana] repiten en el caso Sebastián Yatra, aunque con un rol algo más modesto: firma las cartas de exclusividad de Olga Tañón y Gente de Zona.

SOSPECHA DE UN COMPORTAMIENTO CACIQUIL NORMALIZADO POR CC

El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, aseguró ayer que, a su juicio, las presuntas irregularidades en casos como el de Sebastián Yatra o el de Juan Luis Guerra, no son ajenas. “Lo que están reflejando estos hechos, así como realidades como las de empresas patrocinadoras del carnaval que recibían del Ayuntamiento más de lo que aportaban, es un funcionamiento caciquil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que había normalizado Coalición Canaria. Mucha gente no sabe que, si Santa Cruz recupera finalmente los 100 millones de euros de Las Teresitas, será gracias a las iniciativas legales del nuevo gobierno de Patricia Hernández, iniciativas que su predecesor no adoptó. Pero Hernández, aunque tiene el gobierno de Santa Cruz, solo tiene una parte del poder. Hace falta más tiempo para acabar con la influencia ilegítima de cuatro empresarios”, manifestó Trujillo a este periódico.

EL AYUNTAMIENTO PUDO RECLAMAR POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO

“Cuando el contratista [en el caso Sebastián Yatra, Radio Club Tenerife], por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones debidas en el contrato, el órgano de contratación [Organismo de Fiestas capitalino] podrá optar, indistintamente, por su resolución con pérdida de garantía, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto de contrato”. Así lo dispone el artículo 212.7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para casos como el de la ausencia del artista colombiano Sebastián Yatra, cuya actuación estaba prevista para el Carnaval santacrucero de 2018. Dicha ausencia, presuntamente, encaja como un incumplimiento de contrato, por cuanto estaba en la propuesta que da base a una tramitación a dedo en favor de Radio Club, y además se puede catalogar de grave, por cuanto, a pesar de tratarse de la contratación de un elenco de artistas para los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018, Yatra figuraba como gran estrella protagonista en el mismo, a tal punto que era reservado para la noche de un evento tan importante como es la velada nocturna del Lunes de Carnaval.

Nada de eso ocurrió. Fiestas pagó a Radio Club los 40.660 euros del coste estipulado para Yatra, a pesar de que quien cantó ese día fue Carlos Baute, contratado para el día 11 por la mitad (21.400 euros) y en un bloque de varios artistas.

CIUDADANOS, DE ACUERDO CON QUE SE CONSULTE A LOS SERVICIOS JURÍDICOS

La primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio (Cs), se mostró ayer de acuerdo con el anuncio efectuado desde el equipo de gobierno municipal, de enviar el expediente de contratación para la actuación de Sebastián Yatra con vistas al Carnaval de 2018 a los Servicios Jurídicos municipales. “No se subió al escenario, pero consta en el expediente que se abonó su caché por valor de unos 40.000 euros. Hay que corroborar si se cumplieron los requisitos legales”, detalló.