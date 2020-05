Quico de Diego, con la mente puesta en el ‘play-off exprés’ a Segunda División B

El CD Marino, recientemente proclamado campeón del grupo canario de Tercera División por mejor coeficiente de puntos por partidos jugados, se prepara para asaltar el ascenso a Segunda División B. Para ello deberá eliminar en la primera eliminatoria al Tamaraceite y luego superar en la final al ganador de la otra semifinal que disputan el Tenisca y el San Fernando.

Quico de Diego, entrenador del CD Marino, valoró los siete meses de competición de su equipo hasta que llegó el parón por causa del coronavirus. “Muy contento con lo hecho porque la mayor parte del curso estuvimos en la zona alta de la clasificación. Hicimos bastantes incorporaciones, y se trabajó bien en la confección de la plantilla. La gente nueva que llegó se acopló bien, y los que estaban cogieron inmediatamente mi manera de ver el fútbol”.

El entrenador tinerfeño no se quiso mojar en el contencioso que mantiene la SD Tenisca con la Federación Española de Fútbol al considerar el club palmero que no es legal la aplicación del coeficiente de puntos. Recordamos que el Tenisca era el líder hasta el parón, pero contaba con un partido más que el conjunto tinerfeño. “Cada equipo defiende sus intereses. Me parece normal que ellos defiendan los suyos, pero nosotros creemos que nos asiste la razón”.

Una de las posibilidades que se barajan, si las autoridades sanitarias no dan el permiso para jugar el play-off exprés, es que los campeones de grupo asciendan directamente a Segunda División B. Quico de Diego desecha esta opción y apuesta por ascender jugando en el terreno de juego.

“Nosotros lo que queremos es jugar el play-off y ganar el ascenso en el campo. Será complicado porque el Tamaraceite cuenta con la mejor plantilla de la categoría. Tengo claro que lo más justo sería ascender en el terreno de juego”.

Ya hay fechas para que se dispute el play-off exprés, sería a partir del 18 de julio, pero los equipos siguen sin entrenar a la espera de cuando lo puedan hacer. “Estamos esperando a que el presidente, Francisco Santamaría, nos diga cuando podemos empezar los entrenamientos. Espero que la próxima semana ya lo podamos hacer para preparar el play-off con todas las garantías”, deseó el preparador del CD Marino.

Pase lo que pase en el play-off exprés, la próxima temporada tanto la Segunda B como la Tercera División tendrán una fisonomía muy cambiada, tras la reestructuración que van a sufrir ambas categorías. “Es un tema muy complicado. Hay que ponerse también en la piel de la Real Federación Española de Fútbol. El tema del coronavirus fue algo inesperado, que se vino encima, difícil de solucionar, y hay que tomar decisiones para poder empezar sin contratiempos la temporada que viene”, explicó De Diego.

El grupo canario de Tercera División ganó en competitividad en las últimas temporadas como se demostró con los equipos canarios jugando de tu a tú a los de la Península en las eliminatorias de ascenso. Dicha competitividad se puede perder el próximo curso, ya que la categoría se dividirá en dos subgrupos. “Está claro que se perderá la esencia de la Tercera División, pero también hay que tener en cuenta los tiempos actuales que corren. Habrá Eurocopa, la competición será mucho más corta y se jugarán partidos domingo y miércoles. Dentro de lo malo, dividir la categoría una temporada por todos los problemas que hemos pasado, me parece que no es mala idea, reconoce el entrenador del equipo sureño.

San Sebastián de la Gomera y Tías (Lanzarote), posibles sedes

Las posibles sedes para la celebración del play-off exprés de ascenso a Segunda División B, si finalmente se disputa, podrían ser San Sebastián de la Gomera o la localidad conejera de Tías, aunque hay algunas propuestas más encima de la mesa de la Federación Canaria de Fútbol. En los próximos días se conocerá la sede en la que cuatro equipos canarios, dos de cada provincia, buscarán el ansiado ascenso a la Segunda División B: CD Marino, Tamaraceite CD, SD Tenisca y CD San Fernando