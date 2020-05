Torres acude mañana al Punto de Encuentro de DIARIO DE AVISOS

Por primera vez, la constitución del Parlamento de Canarias, el 30 de mayo de 1983, no se conmemorará este sábado con un acto institucional. En lugar de la tradicional entrega de los premios y las medallas, el Ejecutivo autonómico rinde homenaje a la sociedad canaria por “su comportamiento ejemplar, su responsabilidad y su compromiso en la lucha contra la Covid-19, y, especialmente, a quienes se convirtieron en la inspiración” de toda la población. “Somos un pueblo valiente, imaginativo y solidario”, transmite en un mensaje. “Ahora, miremos al futuro. Feliz Día de Canarias”. El confinamiento ha obligado a idear fórmulas creativas con herramientas que, de hecho, ya estaban disponibles, aunque descuidadas, antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. La comunicación se ha reinventado con tal de no desconectarse de la realidad. Ningún ámbito de la vida pública -y diríase que determinados aspectos de la privada- escapa a las necesidades de las circunstancias. En ese abrazo virtual (no podía ser de otra manera) entre la política y el periodismo, DIARIO DE AVISOS ofrecerá mañana un Punto de Encuentro con el noveno presidente del Gobierno canario. Con Ángel Víctor Torres conversarán, a partir de las 11.00 horas, el director de este periódico, Carmelo Rivero, y el de La Gaveta Económica, Antonio Salazar. Como viene siendo habitual, el acceso es gratuito previa inscripción en la edición digital web (diariodeavisos.com) o escaneando el código QR que acompaña a la convocatoria.

El título elegido para la ocasión (El futuro de Canarias) es solo la punta del iceberg. Hay mucha tela que cortar y chicha que contar. Para esa fecha simbólica se ha previsto la firma del pacto para la a reactivación económica y social. A sus interlocutores les proporcionó un documento de 30 folios el Primero de Mayo, una jornada en la que, por razones obvias, tampoco hubo manifestaciones sindicales. Torres prendió la llama del esfuerzo colectivo “para que nadie se quede atrás”, porque, “con la caída de ingresos, el Presupuesto autonómico apenas superará los 7.000 millones de euros, y habrá que buscar otros 1.500 millones con la implicación pública y privada”. Ante semejante desafío, prometió “generosidad y empatía”. Es el momento, proclamó, de que “caminemos juntos” y se mostró convencido de que lo que piden los canarios es “acuerdo frente a esta situación dramática”. La propuesta llegaba después de una treintena de reuniones que se iniciaron el 16 de marzo con agentes sociales, económicos, instituciones y grupos políticos. La estructura se sustenta sobre cinco grandes pilares estratégicos basados en la defensa del Estado de bienestar, de forma que no haya recortes en sanidad, educación ni en derechos sociales. A tal fin, se proyecta “la activación de los mecanismos económicos precisos con el objetivo de potenciar la sanidad canaria” y “defender a las familias más vulnerables para que la pérdida de empleo sea la menor posible”.

La ficha financiera se estima en 14.250 millones de euros hasta diciembre de 2020. La Administración de la comunidad autónoma aportaría más de 8.500 millones de fondos propios, a los que se sumarían otros 5.000 millones procedentes de la Administración General del Estado. Su propósito es que esta declaración de intenciones germine en un plan que llevará al Parlamento con dotaciones para 2020, 2021 y 2022: “Son años en los que espero que podamos recuperar la normalidad, aunque hay ejes estratégicos, como el del turismo, que tendremos que recuperar con urgencia”.

La oposición se aviene a arrimar el hombro, pero CC, el PP y Ciudadanos rechazan la condición de muletilla. Sin menospreciar la voluntad, echan en falta una aproximación de ingresos y garantías de recuperación de empleo. Reclaman al cuatripartito “agilidad y decisión para asumir su responsabilidad”. El PP describe una “completa incertidumbre” y Cs observa “contradicciones y lagunas”. El Comité Permanente de CC concluyó el martes que no es oportuno “jugar con las expectativas y las buenas palabras, sino de trasladar certezas”. José Miguel Barragán apuntó en la lista la utilización del 100% del superávit y remanentes; la eliminación de la regla de gasto; la autorización para el endeudamiento de las administraciones; la compensación por la caída de los ingresos del bloque REF; el importe íntegro (con los intereses) de la sentencia correspondiente al convenio de carreteras, y un programa específico para Canarias en consonancia con los indicadores socioeconómicos, “tal y como España demanda a Bruselas”.

El miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ante la Eurocámara el esquema de la Próxima Generación de la Unión Europea, con 750.000 millones de euros del presupuesto comunitario que que sumarán con el resto de los instrumentos financieros de 2,4 billones de euros. A España le corresponderían 140.446 millones, de los que unos 77.3000 millones serían en transferencias a fondo perdido y otros 63.122 millones en préstamos.

Entre las medidas de alivio a las familias y a las empresas se ha aplazado el cobro de impuestos, se ha eximido del pago del alquiler de las viviendas sociales y se ha materializado el Ingreso Canario de Emergencia.

El motor de la economía canaria está en el taller. La reapertura del turismo internacional a partir de julio es una noticia esperanzadora. En la orilla de la desescalada (en la fase 2, con La Gomera, El Hierro y La Graciosa, pronto, en la 3), los canarios se refrescan del sofoco en las playas.